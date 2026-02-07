جزئیات توافق دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک

طرفین بر سر زمان‌بندی اجرای بندهای توافق در روزهای آینده به توافق رسیدند

3 ساعت پیش

هیئت عملیات ارتش سوریه پس از نشست مشترک با نمایندگان نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) در حسکه، از آغاز اجرای مرحله‌به‌مرحله‌ی توافقات امنیتی و نظامی خبر داد.

روز جمعه ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴)، هیئت عملیات ارتش عربی سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیداری با فرماندهان هسد برگزار کرده و متعاقب آن، گشتی مشترک در مناطق مختلف استان حسکه انجام شده است که فضایی مثبت بر آن حاکم بود.

این نهاد نظامی هدف اصلی را آغاز اجرای میدانی توافق میان دولت سوریه و هسد عنوان کرد. طرفین بر سر زمان‌بندی اجرای بندهای توافق در روزهای آینده به توافق رسیدند. اهم موارد توافق عبارت‌اند از:

- عقب‌نشینی نیروهای نظامی از مناطق مسکونی به نقاط تعیین‌شده.

- بازگشایی جاده‌ها و رفع موانع فیزیکی.

- همکاری مشترک در عملیات مین‌روبی.

- تسریع در فرایند ادغام نیروها.

این توافق گامی مهم در جهت افزایش ثبات در مناطق شمالی و شمال شرقی سوریه و تحولی راهبردی در روابط دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک محسوب می‌شود.