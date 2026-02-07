عراق از مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کرد

وزارت خارجه‌ی عراق ازسرگرفتن گفتگو میان تهران و واشنگتن را گامی مثبت توصیف کرد

2 ساعت پیش

وزارت خارجه‌ی عراق گفت‌وگوهای جاری میان تهران و واشنگتن را گامی مثبت برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و آغاز مرحله‌ای تازه از دیپلماسی دانست.

وزارت خارجه‌ی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از گفت‌وگوهای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کند و این روند را اقدامی سازنده در مسیر کاهش تنش‌ها و تقویت فرصت‌های دیپلماتیک توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است که عراق حمایت کامل خود را از تلاش‌ها برای کاهش تنش و تقویت ثبات و امنیت در منطقه بار دیگر اعلام می‌کند. این موضع‌گیری بر پایه‌ی باور بغداد به اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی به‌عنوان راهی اساسی برای حل‌وفصل اختلاف‌ها بیان شده است.

وزارت خارجه‌ی عراق همچنین از نقش سلطان‌نشین عمان در میزبانی و تسهیل این گفت‌وگوها قدردانی کرد و این اقدام را در راستای حمایت از ثبات منطقه‌ای ارزیابی نمود.

مذاکرات میان آمریکا و ایران درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای و برنامه‌ی موشکی روز جمعه ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) با میانجی‌گری عمان در مسقط برگزار شد.

پس از پایان این دور از گفت‌وگوها، برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند احتمال دارد ایران برای مدتی طولانی برنامه‌ی هسته‌ای خود را متوقف کند و در مقابل، آمریکا تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را لغو نماید.

رسانه‌های عمانی نیز به نقل از مقام‌های این کشور اعلام کردند که گفت‌وگوها بر چارچوب و شروط مذاکرات متمرکز بوده و انتظار می‌رود در روزهای آینده دور تازه‌ای از مذاکرات با جزئیات و تمرکز بیشتر برگزار شود.