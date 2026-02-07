دو عنصر داعش پس از محاصره توسط نیروهای عراقی کمربند‌های خود را منفجر کردند

4 ساعت پیش

دستگاه امنیت ملی عراق از اجرای یک عملیات اطلاعاتی دقیق در استان الانبار خبر داد که طی آن مسئول امنیتی داعش و معاون وی پس از محاصره توسط نیروهای امنیتی، اقدام به خودکشی کردند.

دستگاه امنیت ملی عراق، روز جمعه ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای جزئیات یک عملیات امنیتی در استان الانبار را تشریح کرد. ارشد حاکم، سخنگوی این نهاد امنیتی اعلام کرد که یگان‌های امنیت ملی با تکیه بر اطلاعات دقیق، موفق به شناسایی مخفیگاه مسئول امنیتی داعش و معاون او شدند.

بر اساس اظهارات سخنگوی دستگاه امنیت ملی، نیروهای امنیتی محل اختفای تروریست‌ها را به محاصره درآوردند. دو فرمانده‌ی ارشد داعش پس از آنکه راه فرار را بسته دیدند، با استفاده از کمربندهای انتحاری خود را منفجر کردند.

این رویداد در منطقه‌ی «خسیم» از توابع شهرستان قائم در غرب الانبار رخ داد. در جریان تلاش نیروهای امنیتی برای دستگیری این افراد، انفجار انتحاری منجر به زخمی‌شدن دو تن از کارکنان نیروهای امنیتی شد.