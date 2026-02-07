ترکیە از انهدام شبکهی جاسوسی موساد خبر داد
دو نفر با اصالت فلسطینی و تُرک در ترکیه به همکاری با موساد دستگیر شدند
سازمان اطلاعات ترکیه (میت) در عملیاتی مشترک با دادستانی استانبول، دو نفر را به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) و قصد نفوذ در نهادهای دولتی بازداشت کرد.
منابع امنیتی ترکیه روز جمعه ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کردند که در پی رصد طولانیمدت توسط سازمان اطلاعات، طی عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با تروریسم، دو فرد به نامهای «محمد بوداک دریا» (شهروند ترکیه) و «فیصل کریم اوغلو» (فلسطینی دارای تابعیت ترکیه) دستگیر شدند.
بر اساس یافتههای امنیتی، این افراد سالها در پوشش فعالیتهای تجاری، اطلاعات حساسی را به موساد منتقل میکردند. آنها با برگزاری جلسات در کشور ثالث، طرحهایی برای تأسیس شرکتهای صوری و نفوذ به بدنه دستگاههای دولتی ترکیه داشتند. مقامات امنیتی تأکید کردند که این عملیات مانع از ایجاد یک پایگاه مخفی و شبکهی جاسوسی فعال موساد در خاک ترکیه شده است.
اعترافات متهمان نشان میدهد که «محمد بوداک دریا»، مهندس متالورژی، پس از راهاندازی معدن مرمر در منطقه «سیلیفکه» استان مرسین در سال ۲۰۰۵، مورد توجه موساد قرار گرفت. نخستین ارتباط او از طریق فردی به نام «علی احمد یاسین» در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهریور ۱۳۹۱) برقرار شد. یاسین که مدیریت یک شرکت صوری اسرائیلی را بر عهده داشت، در ژانویه ۲۰۱۳ (دی ۱۳۹۱) دزیا را برای نشستی کاری به اروپا دعوت کرد و بدین ترتیب نخستین دیدار او با افسران موساد رقم خورد.
موساد برای ارتباط امن، سیستمهای مخابراتی رمزگذاریشده در اختیار این مهره قرار داد. وی دو بار در سالهای ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) در آسیا و اوت ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) در اروپا تحت آزمون دروغسنجی (Polygraph) قرار گرفت. پس از جلب اعتماد، مأموریت او به جمعآوری شماره سریالها، آدرسهای مک (MAC addresses) و اطلاعات فنی مودمها و روترها در ترکیه و سایر کشورها ارتقا یافت.
تحقیقات همچنین فاش کرد که «فیصل کریم اوغلو» وظیفهی گسترش روابط تجاری با کشورهای خاورمیانه و نفوذ در میان فلسطینیان مخالف اسرائیل را بر عهده داشته است. اطلاعات جمعآوریشده توسط این شبکه، در عملیات ترور «محمد زواری»، مهندس تونسی در دسامبر ۲۰۱۶ (آذر ۱۳۹۵) مورد استفاده قرار گرفته است.
شایان ذکر است که نیروهای امنیتی ترکیه پیشازاین نیز ضربات متعددی به شبکههای موساد وارد کردهاند؛ از جمله بازداشت «سرکان چیچک» (با نام واقعی محمد فاتح کلاش) در اکتبر گذشته و دستگیری یک تیم ۸ نفره در ۵ آوریل ۲۰۲۵ (۱۶ فروردین ۱۴۰۴) که وظیفهی جمعآوری اطلاعات شرکتهای ترکیهای را بر عهده داشتند.