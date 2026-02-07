وزارت کشاورزی از تسهیل ارسال به بازارهای داخلی و صادرات به کشورهای خارجی خبر داد

6 ساعت پیش

سخنگوی وزارت کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان از اجرای برنامه‌ای جامع برای دستیابی به خودکفایی در محصولات استراتژیک و تسهیل ارسال به بازارهای داخلی و صادرات به کشورهای خارجی خبر داد.

هیوا علی، سخنگوی وزارت کشاورزی دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که با حمایت‌های دولتی، تولید سیب‌زمینی به ۷۰۰ هزار تن در سال رسیده است، درحالی‌که نیاز داخلی حدود ۴۵۰ هزار تن برآورد می‌شود. این مازاد تولید اکنون به بازارهای کشورهای خلیج و اروپا صادر می‌گردد.

وی تأکید کرد که وزارت کشاورزی بر اساس تقویم زراعی، در فصول برداشت محصولات داخلی نظیر گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی، واردات این اقلام را ممنوع می‌کند تا ضمن حمایت از کشاورزان، از زیان مالی آنان جلوگیری و بازار فروش محصولاتشان تضمین شود.

سخنگوی وزارت کشاورزی در خصوص تعامل با دولت فدرال اظهار داشت: «در گذشته موانع و تعرفه‌های غیرقانونی وجود داشت، اما اکنون با تشکیل کمیته‌ی فنی مشترک و ایجاد فرم‌های یکپارچه، روند انتقال محصولات تسهیل شده است.»

به گفته‌ی وی، روزانه نزدیک به ۱۰ هزار تن از محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان روانه‌ی بازارهای مرکز و جنوب عراق می‌شود.

وزارت کشاورزی دولت اقلیم کوردستان در راستای تأمین محصولات در تمام فصول سال، کشاورزان را به استفاده از سیستم‌های هیدروپونیک، گلخانه‌های پلاستیکی و احداث سردخانه‌های صنعتی تشویق می‌کند.

هیوا علی همچنین با اشاره به بارش‌های مناسب سال جاری، نسبت به برداشت پربار گندم ابراز خوش‌بینی کرد و از هماهنگی با دولت فدرال برای تحویل گندم کشاورزان به سیلوها با نرخ مصوب خبر داد.