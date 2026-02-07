تداوم انتقال عناصر داعش از سوریه به عراق
شش اتوبوس دیگر از زندانیان داعشی از سوریه به عراق منتقل شدند
نیروهای آمریکایی در ادامهی روند انتقال زندانیان داعش، امروز کاروان جدیدی شامل شش اتوبوس از عناصر این گروه تروریستی را از خاک سوریه به عراق منتقل کردند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، پروسهی انتقال اعضای داعش از زندانهای سوریه به عراق توسط ارتش آمریکا با سرعت ادامه دارد. امروز شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴)، کاروانی متشکل از شش اتوبوس از منطقهی «حطین» به سمت «زور» حرکت داده شد. این عملیات تحت تدابیر شدید امنیتی زمینی و با پوشش و نظارت هوایی نیروهای ائتلاف انجام میشود.
گزارشها حاکی است که مجموع زندانیانی که قرار است به عراق بازگردانده شوند، بالغ بر ۷ هزار نفر است. تاکنون بیش از ۲ هزار تن از این افراد طی چندین مرحله به داخل خاک عراق منتقل شدهاند.
این اقدامات در چارچوب طرحی صورت میگیرد که شورای امنیت ملی عراق در تاریخ ۲۶ ژانویه (۶ بهمن ۱۴۰۳) تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، یک کمیتهی امنیتی مشترک بر روند انتقال و تحویلگیری تمام اعضای داعش از زندانهای سوریه نظارت میکند.