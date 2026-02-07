آغاز به کار استاندار حسکه و تداوم بحران انسانی در کوبانی
مقامات امنیتی در سوریه وعدهی عادیسازی قریبالوقوع شرایط را میدهند
همزمان با آغاز به کار رسمی استاندار جدید حسکه در چارچوب توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، گزارشها از وضعیت وخیم انسانی در کوبانی حکایت دارند؛ با این حال مقامات امنیتی وعدهی عادیسازی قریبالوقوع شرایط را میدهند.
امروز، شنبه، ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴)، مهندس نورالدین عیسی، بهعنوان استاندار جدید حسکه در ساختمان استانداری و با حضور جمعی از مقامات بلندپایهی دمشق و شخصیتهای برجستهی این شهر، رسماً آغاز به کار کرد. همزمان، هیئتی عالیرتبه از وزارت کشور سوریه جهت بررسی سازوکارهای اجرایی توافق اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هَسَدَ) و دولت سوریه، در حال رایزنی با مقامات محلی است.
بر اساس توافق ۲۹ ژانویه، تغییرات بنیادینی در منطقه در حال وقوع است. این تغییرات شامل عقبنشینی نیروها از خطوط تماس، استقرار نیروهای امنیتی دمشق در قامیشلو و حسکه، و ادغام مرحلهبهمرحلهی اعضای هَسَدَ در ارتش سوریه است. همچنین کنترل زندانهای داعش، گذرگاههای مرزی و میادین نفتی و گازی به دولت مرکزی واگذار میشود. در مقابل، دولت سوریه متعهد به تضمین حقوق فرهنگی و آموزشی کوردها و تسهیل بازگشت آوارگان شده است.
بحران انسانی و کمبود دارو در کوبانی
در حالی که توافقات سیاسی در حسکه در حال اجراست، شهر کوبانی از ۱۸ ژانویه تحت محاصره قرار دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه امروز شنبه اعلام کرد که به دلیل هجوم آوارگان روستاهای اطراف و فقدان کمکهای بشردوستانه، این شهر با کمبود شدید آب، برق و اینترنت مواجه است.
گزارشها حاکی از آن است که سوخت و وسایل گرمایشی نایاب شده و مواد غذایی با قیمتهای گزاف به فروش میرسند. در بخش بهداشت، وضعیت بسیار نگرانکننده توصیف شده و بیش از ۱۰ روز است که دارو و شیر خشک در شهر یافت نمیشود. ساکنان و آوارگان، این وضعیت را «سیاست گرسنگی دادن» و جنایت جنگی میدانند و خواستار مداخلهی فوری جامعهی بینالمللی برای ایجاد گذرگاه امن هستند.
تکذیب محاصره و وعدهی گشایش
مروان علی، مدیر جدید امنیت حسکه، امروز در یک کنفرانس خبری ضمن تشریح مراحل بعدی توافق، وجود محاصره در کوبانی را رد کرد. وی اظهار داشت: «موضوع کوبانی به وضعیت قامیشلو و حسکه مرتبط است و یک پروندهی واحد محسوب میشود. نیروهای امنیتی وارد منطقهی شیوخ شدهاند و بهزودی در کوبانی نیز مستقر خواهند شد.»
وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی بازگشت زندگی عادی به تمام منطقه است، افزود: «روند تحویل مراکز پلیس قامیشلو و میادین نفتی رمیلان آغاز شده و ادغام نیروهای امنیتی (آسایش) در وزارت کشور سوریه بهخوبی پیش میرود.» مروان علی همچنین از تداوم گفتگوها برای حل مسئلهی آوارگان شهرهای سریکانی، عفرین و تلابیض خبر داد.
اهمیت راهبردی استان حسکه
استان حسکه در شمال شرقی سوریه، بخشی راهبردی از مناطق کوردستانی و قطب اقتصادی و کشاورزی این کشور محسوب میشود. این استان که نیمی از گندم سوریه را تأمین میکند و دارای منابع غنی نفت و گاز در رمیلان و جبسه است، جمعیتی بالغ بر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شامل کوردها، اعراب، آشوریها، سریانیها، ارامنه و ایزدیها را در خود جای داده است. شهر قامیشلو بهعنوان مرکز تجاری این استان، به دلیل هممرز بودن با ترکیه و عراق از موقعیت ویژهای برخوردار است.