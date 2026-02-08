جمعآوری روزانه بیش از ۲ هزار تن زباله در اربیل
اربیل نیازمند زیرساختهای نوین بازیافت زباله است
شهرداری اربیل سالانه بیش از ۶۸۴ هزار تن زباله جمعآوری میکند؛ حجمی که مطابق با استانداردهای جهانی است اما نیازمند زیرساختهای نوین بازیافت میباشد.
سال گذشته، شهرداری اربیل بیش از ۶۸۴ هزار تن زباله و پسماند را از سطح شهر جمعآوری کرد. نسبت حجم زباله به جمعیت در این شهر در سطح استانداردهای جهانی قرار دارد که این امر فرصتی مناسب برای مدیریت بهتر پسماند و حفاظت از محیط زیست فراهم میآورد.
کارکنان خدمات شهری از ساعات ابتدایی صبح کار خود را آغاز میکنند، اما افزایش حجم زباله کار آنان را دشوارتر کرده و خطر ابتلا به بیماریها را برایشان افزایش داده است.
شیوان جمال، مدیر یکی از شرکتهای خدماتی در گفتوگو با کوردستان ۲۴ اظهار داشت: «پیشازاین هفتهای دو بار زبالهها را جمعآوری میکردیم، اما اکنون به صورت یکروزدرمیان فعالیت داریم. برخی مناطق تجاری و بازارها روزانه سه تا چهار بار نیاز به نظافت دارند که مدیریت آن بسیار دشوار شده است.»
بر اساس آمارهای شهرداری اربیل، جمعیت این استان ۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۳۴ نفر است. برآوردها نشان میدهد که سرانهی تولید زباله برای هر نفر در سال ۲۷۲ کیلوگرم و روزانه حدود ۷۵۰ گرم است. این رقم در محدودهی استاندارد جهانی (۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم در روز) قرار دارد. با این حال، ۴۰ درصد از این حجم را پسماندهای غذایی تشکیل میدهد که سالانه بالغ بر ۲۷۳ هزار و ۶۰۰ تن میشود.
کارزان عبدالهادی، شهردار اربیل در این خصوص گفت: «در تلاش هستیم تا یک کارخانهی مدرن بازیافت (Recycling) مشابه کشورهای پیشرفته در اربیل احداث کنیم. هدف ما استفاده از این پسماندها برای تولید انرژی است؛ چراکه در جهان امروز، پسماندها منبعی برای تولید برق و انرژی محسوب میشوند.»
شهروندان نیز با قدردانی از زحمات پاکبانان، خواهان همکاری بیشتر مردم در رعایت نظافت شهری و کاهش تولید زباله هستند.