اجرای مرحلهی دوم توافق دمشق و «هَسَدَ» در حسکه
روند در حسکه به سمت ثبات پیش میرود
گزارشها حاکی است پس از امضای توافق ۱۴ بندی میان دولت جدید سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، دو مرحله از مفاد آن اجرا شده و روند در حسکه به سمت ثبات پیش میرود.
پس از امضای توافقی ۱۴ بندی میان دولت جدید سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (هَسَدَ)، گزارشها از حسکه از حرکت وضعیت امنیتی و اداری این شهر به سمت ثبات خبر میدهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، تاکنون دو مرحله از این توافق اجرا شده و قرار است سایر اقدامات ظرف یک ماه تکمیل شود.
اکرم صالح، خبرنگار «کوردستان۲۴» در حسکه، گزارش کرد وضعیت شهر «عادی» است و مرحلههای اول و دوم توافق عملیاتی شدهاند. به گفتهی او، در مرحلهی نخست، نیروها وارد قامشلو شدند و در مرحلهی دوم نیز نیروهای وابسته به دولت سوریه از داخل شهر به نقاطی منتقل شدهاند که در توافق برای آنان تعیین شده است.
خبرنگار کوردستان٢٤ همچنین گفت نیروهای «هَسَدَ» در چارچوب سه تیپ در کوبانی و حسکه باقی میمانند؛ از جمله در جبل کوکب، منطقه «الوزارة»، تلبَیتر (که پیشتر پایگاه نیروهای آمریکا عنوان شده است) و جبل عبدالعزیز.
همزمان، استاندار جدید حسکه بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. مروان علی، مدیر امنیت داخلی، اعلام کرد حکم انتصاب «نورالدین احمد» بهعنوان استاندار حسکه از سوی احمد شرع، رئیس جمهور سوریه، صادر شده است.
در موضوع پرچمها نیز اکرم صالح گفت بر فراز ساختمان استانداری حسکه تنها پرچم سوریه برافراشته شده، اما در میدان مقابل ساختمان، پرچم کوردستان از سوی شماری از شهروندان نصب شده است.