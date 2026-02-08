دیدبان حقوق بشر سوری هشدار داد: آب و غذا در کوبانی رو به پایان است
در کوبانی کمبود آب آشامیدنی سالم، غذا و دارو خطر بحران انسانی و بهداشتی را افزایش داده است
دیدبان حقوق بشر سوری میگوید موج بزرگ آوارگان فشار سنگینی بر زیرساختهای شهر وارد کرده و کمبود آب آشامیدنی سالم، غذا و دارو خطر بحران انسانی و بهداشتی را افزایش داده است.
«دیدبان حقوق بشر سوری» در بیانیهای که برای «کوردستان۲۴» ارسال کرده، نسبت به وخامت وضعیت انسانی در شهر کوبانی هشدار داده و اعلام کرده است تأمین نیازهای اولیه شهروندان و آوارگان به مرحلهای «بحرانی» نزدیک شده و خطر بروز یک فاجعه انسانی و بهداشتی وجود دارد.
این نهاد، به نقل از منابع محلی و شاهدان عینی، گزارش داده است هزاران آواره در شرایط دشوار زندگی میکنند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی سالم و دارو مواجهاند. در این بیانیه همچنین از افزایش محسوس بیماریها، بهویژه در میان کودکان، سخن گفته شده و کمبود شیر خشک و امکانات درمانی اولیه از عوامل تشدیدکننده عنوان شده است.
طبق این گزارش، ساکنان کوبانی و آوارگان به آب چاهها متکی شدهاند؛ با این حال، دادههای میدانی و پزشکی از «آلوده بودن» این آبها به دلیل اختلاط با فاضلاب خبر میدهد؛ موضوعی که بنا بر ادعای منابع محلی، به مسمومیتهای گروهی منجر شده است.
کارکنان درمانی گفتهاند بیمارستان عمومی کوبانی روزانه پذیرای بیش از ۵۰۰ مورد مسمومیت است که بیشتر آنان کودک و زن هستند و علائمی مانند استفراغ، اسهال و درد شکم دارند. منابع بهداشتی هشدار دادهاند ادامه استفاده از آب آلوده میتواند وضعیت را از کنترل خارج کند.
در ادامهی بیانیه آمده است بخشی از مراکز درمانی کوبانی از کار افتادهاند و کمبود گازوئیل برای راهاندازی ژنراتورها بر بخشهایی مانند اتاق عمل و مراقبتهای ویژه اثر مستقیم گذاشته و موجب توقف برخی خدمات شده است. همچنین کمبود داروهای اصلی و اقلام پزشکی از جمله مواد بیهوشی و آنتیبیوتیکها—باعث تعویق یا لغو شمار قابل توجهی از عملهای جراحی شده و جان بیماران، بهویژه مبتلایان به بیماریهای مزمن، را در معرض خطر قرار داده است.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده کوبانی با موج بزرگی از آوارگان مواجه شده است؛ بهگونهای که طی مدت کوتاهی دهها هزار نفر از بیش از ۲۰۰ روستا، بهعلاوه آوارگان کمپ تل سمن و هزاران خانواده از شهرهای طبقه و رقه، وارد این شهر شدهاند. به گفته «دیدبان سوری»، این موج فشار شدیدی بر زیرساختها و خدمات پایه—از جمله آب، برق، بهداشت و آموزش—وارد کرده است.
این سازمان همچنین هشدار داده است توقف یا کاهش روند انتقال و ارسال تدارکات به کوبانی میتواند به بحران جدیِ امنیت غذایی منجر شود.