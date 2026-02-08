بازار عراق به افزایش تعرفههای گمرکی اعتراض کرد
کاسبکاران و بازرگانان بغداد در اعتراض به افزایش مالیات و تعرفههای گمرکی، دست به اعتصاب زدند
امروز، یکشنبه، ۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۹ بهمن ۱۴۰۴)، موجی از اعتراضات توسط کاسبکاران و مغازهداران در بغداد علیه افزایش تعرفههای گمرکی آغاز شد. معترضان اعلام کردند که اعمال مالیاتهای جدید باعث رکود در دادوستد شده و زیانهای سنگینی به بازار وارد کرده است.
اعتصابکنندگان با بستن بخش زیادی از مغازهها و فروشگاههای خود تأکید کردند: «اعتصاب ما تا زمانی که نهادهای مسئول پاسخگو نباشند و راهحلی مناسب برای این مشکل پیدا نکنند، ادامه خواهد داشت.»
پیشازاین در روز شنبه ۷ فوریه ۲۰۲۶ (۱۸ بهمن ۱۴۰۴)، انجمن بازرگانان عراق با صدور بیانیهای از تمامی بازرگانان و صاحبان مشاغل خواسته بود تا در اعتراض به وضعیت موجود، دست به اعتصاب سراسری بزنند و بازارها را تعطیل کنند.
بر اساس بیانیهی این انجمن، این اقدام اعتراضی در واکنش به تحمیل تعرفههای گمرکی جدید و فشار مالی مضاعف بر بخش تجارت صورت گرفته است. بازرگانان همچنین خواستار ترخیص فوری کانتینرهایی شدند که در بندر امقصر انباشته شده و فرآیند ترخیص آنها متوقف شده است.
انجمن بازرگانان عراق تأکید کرد که این فشارها با هدف حفاظت از منافع بخش تجاری و تحقق مطالبات قانونی صورت میگیرد و از تمامی فعالان بازار خواست تا برای وادار کردن دولت به بازنگری در رویههای گمرکی، به این اعتصاب پایبند باشند.