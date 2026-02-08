به گفته‌ی کارشناسان ترکیه دیگر سرزمین خانواده‌های پرجمعیت نیست

کاهش شدید نرخ فرزندآوری و بی‌میلی جوانان به ازدواج، ترکیه را با بحران جمعیتی روبرو کرده است؛ کارشناسان می‌گویند این کشور دیگر سرزمین خانواده‌های پرجمعیت نیست.

یک کارشناس حوزه‌ی فناوری و اطلاعات در ترکیه هشدار داد که این کشور در آستانه‌ی یک فاجعه‌ی بزرگ دموگرافیک قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که نرخ فرزندآوری در هر خانواده به یک فرزند کاهش یافته و ۵۷ درصد از جوانان تمایلی به ازدواج ندارند.

آکان عبدالله، در سخنرانی خود با عنوان «زمینه‌ی جدید» در همایشی در آنتالیا تأکید کرد که جهان با سرعتی خیره‌کننده در حال تغییر است و نهادهای آموزشی و سیستم‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. وی گفت: «ما کلید را در تاریکی گم کرده‌ایم اما در روشنایی به دنبال آن می‌گردیم؛ تلاش برای حل مسائل آینده با روش‌های گذشته، خطایی راهبردی است.»

وی افزود هر سازمان یا مدرسه‌ای که بیش‌ازحد احساس امنیت کند، نوآوری را کنار می‌گذارد. پیش‌بینی‌ها اکنون تنها برای پنج سال آینده معتبر است و فارغ‌التحصیلان باید هر پنج سال یک‌بار دانش خود را به‌روزرسانی یا «ریست» کنند.

این کارشناس با اشاره به تحولات تکنولوژی تصریح کرد که هوش مصنوعی تنها یک حوزه‌ی مستقل نیست، بلکه ترکیب آن با سیستم‌های رباتیک و رایانه‌های کوانتومی، قواعد بازی را تغییر می‌دهد. به گفته‌ی او، ماشین‌های جدید قادرند مسائل پیچیده‌ای را که حل آن‌ها برای رایانه‌های معمولی ماه‌ها زمان می‌برد، تنها در چند ثانیه حل کنند.

این پژوهشگر ترک، در بخش دیگری از سخنانش به تغییر ساختار خانواده در ترکیه اشاره کرد: «ترکیه دیگر کشور خانواده‌های بزرگ نیست و سهم این خانواده‌ها به ۱۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۰۱ میانگین فرزندان هر خانوار ۳ نفر بود، اما در سال ۲۰۲۵ این رقم به یک فرزند رسیده است. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که تنها در یک نسل، دو فرزند را از دست داده باشد؛ این یک فاجعه‌ی دموگرافیک است.»

وی تأکید کرد که گزاره‌ی «بزرگ‌ترین قدرت ما جمعیت جوان است» دیگر صحت ندارد، زیرا ۱۲ میلیون جوانی که امروز می‌بینیم، آخرین نسل در نوع خود هستند.

آکان عبدالله درباره‌ی وضعیت جوانان گفت: «۳۳ درصد از جوانان بزرگ‌ترین دغدغه‌ی خود را حفظ سلامت روان می‌دانند. کسانی که روزانه بیش از ۸ ساعت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، تا ۵۴ درصد بیشتر در معرض فشار روانی قرار دارند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «زندگی‌های نمایشی در اینستاگرام سلامت روان نسل جدید را تخریب کرده است. ۵۷ درصد جوانان از ازدواج و ۵۴ درصد از فرزندآوری دوری می‌کنند. برای نسل جدید، آنلاین بودن یک حق حیاتی است و قطع اینترنت برای آن‌ها حکم نابودی هویتشان را دارد.»