دکتر محمد شکری از آمادگی کامل اربیل برای جذب سرمایه‌گذاران سعودی خبر داد

4 ساعت پیش

رئیس هیئت سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان با اشاره به صدور مجوز برای پروژه‌هایی به ارزش ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، از آمادگی کامل اربیل برای جذب سرمایه‌گذاران سعودی خبر داد.

امروز یکشنبه، ۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۹ بهمن ۱۴۰۴)، هم‌زمان با برگزاری مجمع اقتصادی عربستان سعودی و اقلیم کوردستان در اربیل، دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد: «اقلیم کوردستان اکنون نماد ثبات و مرکزی تجاری در منطقه است.» وی افزود که در ۲۰ سال گذشته، داستان کوردستان داستان ایستادگی و بازسازی بوده است.

محمد شکری تصریح کرد: «با نظارت مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسیری راهبردی را برای متنوع‌سازی اقتصاد آغاز کرده‌ایم. هدف ما این است که تنها به نفت و گاز متکی نباشیم، بلکه زیرساختی قدرتمند بر پایه‌ی صنعت، کشاورزی و گردشگری بنا کنیم.»

رئیس هیئت سرمایه‌گذاری با اشاره به رشد اقتصادی کوردستان گفت: «علی‌رغم بحران‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش یافته است. تنها در سال ۲۰۲۵، موفق به صدور مجوز برای بیش از ۲۱۰ پروژه‌ی جدید با سرمایه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد دلار شدیم که سودی واقعی برای اقلیم کوردستان و عراق به شمار می‌رود.»

وی با مقایسه‌ی تحولات اقتصادی عربستان و اقلیم کوردستان اظهار داشت: «همان‌طور که پادشاهی سعودی در حال گذار تاریخی اقتصادی است، اقلیم کوردستان نیز دیدگاه مشابهی دارد و توانمندی‌های دو طرف مکمل یکدیگرند.»

شکری از شرکت‌های سعودی دعوت کرد تا در سه بخش کلیدی سرمایه‌گذاری کنند:

۱. کشاورزی: برای تأمین امنیت غذایی با بهره‌گیری از منابع آب‌وهوای مناسب کوردستان.

۲. صنعت: با هدف خودکفایی در مصالح ساختمانی و تولید.

۳. گردشگری: توسعه‌ی کوهستان‌ها و تفرجگاه‌ها به مقاصد جهانی.

دکتر محمد شکری در پایان به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که قانون سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان، برابری کامل میان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را تضمین می‌کند. این قانون شامل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی گسترده و آزادی کامل در انتقال سود و سرمایه است. وی همچنین از آمادگی اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های داخلی برای ایجاد پروژه‌های مشترک (Joint Venture) با طرف‌های سعودی خبر داد.