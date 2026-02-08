اقلیم کوردستان؛ دروازهای نوین برای سرمایهگذاران عربستان سعودی
دکتر محمد شکری از آمادگی کامل اربیل برای جذب سرمایهگذاران سعودی خبر داد
رئیس هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان با اشاره به صدور مجوز برای پروژههایی به ارزش ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، از آمادگی کامل اربیل برای جذب سرمایهگذاران سعودی خبر داد.
امروز یکشنبه، ۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۹ بهمن ۱۴۰۴)، همزمان با برگزاری مجمع اقتصادی عربستان سعودی و اقلیم کوردستان در اربیل، دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایهگذاری دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد: «اقلیم کوردستان اکنون نماد ثبات و مرکزی تجاری در منطقه است.» وی افزود که در ۲۰ سال گذشته، داستان کوردستان داستان ایستادگی و بازسازی بوده است.
محمد شکری تصریح کرد: «با نظارت مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسیری راهبردی را برای متنوعسازی اقتصاد آغاز کردهایم. هدف ما این است که تنها به نفت و گاز متکی نباشیم، بلکه زیرساختی قدرتمند بر پایهی صنعت، کشاورزی و گردشگری بنا کنیم.»
رئیس هیئت سرمایهگذاری با اشاره به رشد اقتصادی کوردستان گفت: «علیرغم بحرانهای اقتصادی جهانی و منطقهای، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی افزایش یافته است. تنها در سال ۲۰۲۵، موفق به صدور مجوز برای بیش از ۲۱۰ پروژهی جدید با سرمایهای بالغ بر ۴ میلیارد دلار شدیم که سودی واقعی برای اقلیم کوردستان و عراق به شمار میرود.»
وی با مقایسهی تحولات اقتصادی عربستان و اقلیم کوردستان اظهار داشت: «همانطور که پادشاهی سعودی در حال گذار تاریخی اقتصادی است، اقلیم کوردستان نیز دیدگاه مشابهی دارد و توانمندیهای دو طرف مکمل یکدیگرند.»
شکری از شرکتهای سعودی دعوت کرد تا در سه بخش کلیدی سرمایهگذاری کنند:
۱. کشاورزی: برای تأمین امنیت غذایی با بهرهگیری از منابع آبوهوای مناسب کوردستان.
۲. صنعت: با هدف خودکفایی در مصالح ساختمانی و تولید.
۳. گردشگری: توسعهی کوهستانها و تفرجگاهها به مقاصد جهانی.
دکتر محمد شکری در پایان به سرمایهگذاران اطمینان داد که قانون سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان، برابری کامل میان سرمایهگذار داخلی و خارجی را تضمین میکند. این قانون شامل معافیتهای گمرکی و مالیاتی گسترده و آزادی کامل در انتقال سود و سرمایه است. وی همچنین از آمادگی اتاقهای بازرگانی و شرکتهای داخلی برای ایجاد پروژههای مشترک (Joint Venture) با طرفهای سعودی خبر داد.