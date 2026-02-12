بخش ویژه‌ی اتباع خارجی تقریباً تخلیه شده است

خبرگزاری فرانس‌پرس پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ (۱۲ فوریه‌ی ۲۰۲۶)، گزارش داد که بخش اعظم خانواده‌های خارجیِ وابسته به اعضای داعش از اردوگاه الهول در غرب کوردستان گریخته‌اند و اکنون تنها حدود ۲۰ خانواده‌ی خارجی در این اردوگاه باقی مانده‌اند.

به‌گفته‌ی منابع، بخشِ ویژه‌ی اتباع خارجی تقریباً خالی شده است. این تحول پس از آن رخ داد که در پایان ماه گذشته نیروهای کورد مسئول اداره‌ی اردوگاه از آن عقب‌نشینی کردند و نیروهای امنیتیِ دولت سوریه جایگزین شدند.

از شنبه‌ی گذشته تغییرات چشمگیری در وضعیت اردوگاه رخ داده و تنها نزدیک به ۲۰ خانواده در بخشی باقی مانده‌اند که پیش‌تر به‌شدت محافظت می‌شد و صدها زن و کودک از روسیه، قفقاز و کشورهای آسیای مرکزی در آن اسکان داشتند.

اردوگاه الهول یکی از پرجمعیت‌ترین اردوگاه‌ها بوده و حدود ۲۴ هزار نفر در آن زندگی می‌کردند که ۱۵ هزار تبعه‌ی سوری و حدود ۶ هزار و ۳۰۰ زن و کودک خارجی از ۴۲ ملیت مختلف را شامل می‌شد.