وزارت دفاع سوریه میگوید کنترل پایگاه التنف را به دست گرفته است
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دفاع سوریه، امروز پنجشنبه ۱۲ فوریه، اعلام کرد که ارتش آن کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه التنف که به عنوان بخشی از ائتلاف ضد داعش در آنجا مستقر بودند، کنترل آن را به دست گرفته است.
در بیانیه وزارت دفاع آمده است:«از طریق هماهنگی بین طرفهای سوری و آمریکایی، واحدهای ارتش کنترل این پایگاه را به دست گرفتهاند و استقرار خود را در امتداد مرز سوریه، عراق و اردن» در نزدیکی آن آغاز کردهاند.
دو منبع نظامی سوریه روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که نیروهای آمریکایی از این پایگاه به اردن عقبنشینی کردهاند.
یکی از آنها گفت که نیروهای آمریکایی در ۱۵ روز گذشته در حال انتقال تجهیزات بودهاند.
در طول جنگ داخلی سوریه و مبارزه با داعش، نیروهای آمریکایی در شمال شرقی این کشور که تحت کنترل نیروهای کورد است و در التنف، در نزدیکی مرزهای اردن و عراق، مستقر بودند.
نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کورد، شریک اصلی ائتلاف ضد داعش بودند و در شکست دادن این گروه در سوریه در سال ۲۰۱۹، نقش مهمی داشتند.
با این حال، پس از سقوط بشار اسد، حاکم سابق سوریه، بیش از یک سال پیش، ایالات متحده به دولت جدید دمشق نزدیکتر شده و اخیرا اعلام کرده است که نیاز به اتحاد با نیروهای کورد تا حد زیادی از بین رفته است.
احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، در ماه نوامبر از کاخ سفید بازدید کرد و موافقت کرد که به ائتلاف ضد داعش بپیوندد.
در حالی که مقامات دولت الشرع به دنبال گسترش کنترل خود بر سراسر سوریه بودهاند، نیروهای کورد تحت فشار قرار گرفتهاند تا نیروها و دولت خودمختار خود را در دولت سوریه ادغام کنند و ماه گذشته پس از ازدست دادن بخشی از قلمرو خود در برابر پیشروی نیروهای دولتی، توافقی برای انجام این کار امضا کردند.
از آن زمان، ایالات متحده عملیاتی را برای انتقال حدود ۷۰۰۰ جهادی مظنون از سوریه - جایی که بسیاری از آنها توسط جنگجویان کورد در بازداشتگاهها نگهداری میشدند - به عراق همسایه انجام داده است.
به گفته دیدهبان حقوق بشر سوریه، پس از عقبنشینی از التنف و پیشرویهای دولت در شمال شرقی، نیروهای آمریکایی اکنون عمدتا در پایگاه قصرک در حسکه مستقر هستند.
با وجود شکست داعش در قلمرو خود، این گروه همچنان فعال است.
این گروه، در ماه دسامبر مسئول حملهای در پالمیرا شناخته شد، که در آن یک فرد مسلح به تنهایی به سمت پرسنل آمریکایی آتش گشود و دو سرباز آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی را کشت.
واشنگتن بعدا حملات تلافیجویانهای را علیه اهداف داعش در سوریه انجام داد.
ایافپی/ب.ن