مسرور بارزانی و سفیر ارمنستان در عراق بر اهمیت پیشبرد روابط بین دو طرف تاکید کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از روبِن سوغویان، سفیر ارمنستان در عراق استقبال کرد.
بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار بر اهمیت پیشبرد روابط اقلیم کوردستان و ارمنستان در زمینههای مختلف تاکید شد و نشست و دیدارهای نخستوزیر اقلیم کوردستان با رئیسجمهور و نخستوزیر ارمنستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد – داووس، مورد توجه قرار گرفت.
سفیر ارمنستان قدردانی کشورش را نسبت به حفاظت از حقوق جامعه ارمنی در اقلیم کوردستان ابراز کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، درباره اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در تمام بخشها، در راستای ایجاد یک زیرساخت قوی اقتصادی، همچنین آخرین تحولات و پیشامدهای مربوط به اوضاع عمومی عراق و تلاش و گفتوگوها برای انتخاب رئیسجمهور و تشکیل دولت جدید عراق، تبادل نظر شد.
ب.ن