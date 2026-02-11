برایان مَست: سوریه در جایگاهی قرار نگرفته است که انتظار میرفت
اربیل (کوردستان۲۴) – روز سهشنبه ۱۰ فوریه، کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، با محوریت اوضاع سوریه و غرب کوردستان نشست ویژهای برگزار کرد. در این نشست به رئیسجمهور سوریه هشدار داده شد و از نقش میانجیگرانه اقلیم کوردستان در کاهش تنش و آرام کردن اوضاع، تمجید به عمل آمد.
«سوریه در جایگاهی قرار نگرفته است که انتظار میرفت»
برایان مَست، رئیس کمیسیون روابط خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا، نگرانی واشنگتن را از عملکرد احمد الشرع، رئیسجمهور فعلی سوریه ابراز داشت. او به کوردستان۲۴ گفت:«رفتاری که با شرکای کورد ما صورت گرفت، قابل قبول نیست. احمد الشرع، هنگامی که با پرزیدنت ترامپ دیدار کرد، نشانههای امیدوارکنندهای از خود بروز داد، اما در واقع سوریه در جایگاهی قرار نگرفته است که انتظار میرفت.»
او تاکید کرد:«احمد الشرع، سابقه فعالیت در (القاعده) را دارد و در حال حاضر هم عناصر خارجی با حمایت ترکیه در بین نیروهای او فعالیت دارند. این مسائل چالشهای بزرگی برای سیاست آمریکا به شمار میآیند.»
حمله به (ه.س.د) به مبارزه با تروریسم آسیب رساند
برایان مَست، در بخش دیگری از سخنان خود گفت که حملات ارتش عربی سوریه به نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د) آسیب بسیاری به روند مبارزه با تروریسم وارد کرده است، به طوریکه (سنتکام) ناچار شده است هفت هزار زندانی داعشی را از سوریه به عراق منتقل کند.
از طرفی دیگر گریگوری میکس، عضو مجلس نمایندگان، به کوردستان۲۴ گفت:«مردم کورد رها نمیشوند» و نیروهای آمریکا در سوریه باقی میمانند، تا بر اوضاع نظارت کنند.
قدردانی از پرزیدنت بارزانی و مسرور بارزانی
همچنین از تلاشهای دیپلماتیک اقلیم کوردستان قدردانی شد و جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا، به ویژه از پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به خاطر میانجیگری و تلاش برای تحقق توافق ۳۰ ژانویه بین دولت دمشق و ه.س.د، تقدیر کرد.
ویلسون گفت:«از مسرور بارزانی برای آن اقدام تاریخی قدردانی میکنم. اکنون اقلیم کوردستان نماد توسعه و آبادانی در منطقه است.»
هشدار نسبت به اعمال مجدد تحریمها
مایکل توماس مککال، عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز هشدار داد که اگر شرایط تعیینشده اجرا نشوند، تحریمهای قانون قیصر بار دیگر علیه سوریه اعمال میشوند.
همچنین نادین ماینزا، رئیس دبیرخانه بینالمللی آزادی دینی، به کوردستان۲۴ گفت:«برخی از فرماندهان فعلی سوریه، از جمله فرمانده تیپ ۸۶، به دلیل قاچاق و استثمار جنسی دختران و زنان ایزدی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند، بنابراین باید احمد الشرع را تحت فشار قرار داد تا آنها را از ارتش اخراج کند.»
نمایندگان کنگره تاکید کردند که باید حقوق تمام جوامع دینی و ملیتی سوریه (کورد، دروزی، علوی و مسیحی) حفظ شود و واشنگتن به هیچ عنوان اجازه نمیدهد که خشونتها تکرار شوند.
