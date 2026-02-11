پرزیدنت بارزانی از سفیر کویت در عراق استقبال کرد

51 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بارگاه بارزانی از دیدار پرزیدنت بارزانی و سفیر کویت در عراق خبر داد.

بارگاه بارزانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد:«روز پنجشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶، در پیرمام، پرزیدنت مسعود بارزانی از جناب حسن محمد زمان، سفیر کویت در عراق استقبال کرد.»

بر پایه بیانیه:«در این دیدار که جناب عثمان داود، سرکنسول کویت در اربیل نیز حضور داشت، سفیر کویت ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با پرزیدنت بارزانی، سلام و مراتب احترام (شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح)، (امیر کویت) را به پرزیدنت بارزانی ابلاغ کرد و بر روابط و برادری بین مردم کویت و مردم کوردستان تاکید کرد و به مبارزات و فداکاری مردم کوردستان برای رسیدن به آزادی، ارج نهاد.

در بیانیه آمده است:«در این دیدار، پرزیدنت بارزانی سلام ویژه خود را به امیر کویت و مردم کویت ابلاغ کرد و با اشاره به رنج مشترک مردم کوردستان و مردم کویت در دوران رژیم سابق عراق، بر برادری و تعمیق روابط بین دو طرف تاکید کرد.»

بیانیه در پایان می‌افزاید:«در بخش دیگری از این دیدار درباره وضعیت و چالش‌ها و تهدیدات پیش روی ثبات منطقه به طور کلی گفت‌وگو شد و روند سیاسی عراق و اقلیم کوردستان مورد توجه قرار گرفت.»

ب.ن