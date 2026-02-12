مسرور بارزانی و سفیر گرجستان در عراق بر تقویت روابط بین دو طرف تاکید کردند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از آرچیل دزولیاشویلی، سفیر گرجستان در عراق و اردن و لبنان، استقبال کرد.

در این دیدار دو طرف در خصوص تقویت روابط اقلیم کوردستان و گرجستان بر مبنای نشست هفته گذشته بین نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر گرجستان در اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی، توافق نظر داشتند.

اوضاع عمومی عراق و منطقه و به خصوص تحولات اخیر سوریه، بخشی دیگر از موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بودند.

ب.ن