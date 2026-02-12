دمپارتی: هیئت امرالی و اردوغان نقشهراه صلح را بررسی کردند
آغاز مرحلهای نو در روند صلح
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ (۱۲ فوریهی ۲۰۲۶)، هیئت امرالی وابسته به حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) با انتشار بیانیهای رسمی دربارهٔ دیدار روز گذشته (چهارشنبه ۲۲ بهمن) با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اعلام کرد گفتوگوها در فضایی «مهم و سازنده» برگزار شده است.
بر اساس بیانیهای که به امضای پروین بولدان و مدحت سنجار رسیده، دو طرف بر تداوم روند صلح و پیگیری راهحل دموکراتیک تأکید کردهاند. هیئت دمپارتی خواستار فعالتر شدن پارلمان ترکیه، وزارتخانههای ذیربط و نهادهای دولتی برای «بازسازی اعتماد» و برداشتن گامهای عملی شده است.
یکی از محورهای اصلی نشست، سازوکارهای حقوقی بود. هیئت امرالی بر ضرورت تکمیل گزارش «کمیسیون ملی همکاری، برادری و دموکراسی» تأکید و خواستار تدوین چارچوبی حقوقی و فراگیر برای همهٔ اقشار جامعه شد؛ چارچوبی که بهگفتهٔ آنان میتواند ستونِ آیندهٔ دموکراتیک ترکیه باشد و باید بدون تأخیر و با اجماع گسترده تصویب شود.
در پایان، هیئت امرالی از رئیسجمهور ترکیه برای میزبانی این دیدار قدردانی کرد و آن را گامی در جهت تقویت همزیستی مسالمتآمیز در ترکیه و منطقه دانست.