واشنگتن بر مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تأکید کرد

2 ساعت پیش

جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ (۱۲ فوریه‌ی ۲۰۲۶)، اعلام کرد ایالات متحده از همه‌ی ابزارهای در دسترس برای مقابله با فعالیت‌هایی که به‌گفته‌ی او از سوی ایران موجب بی‌ثباتی در عراق می‌شود، استفاده خواهد کرد و تأکید کرد دولت آینده‌ی عراق باید «کاملاً مستقل» باشد.

به گزارش سفارت آمریکا، هریس در دیدار با عبدالـحسین موسوی، رئیس ائتلاف «النهج الوطنی»، بر اهمیت حفظ حاکمیت عراق و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی بغداد و واشنگتن تأکید کرد؛ روابطی که در خدمت منافع ملی مردم عراق باشد.

او تصریح کرد دولت عراق باید تمرکز خود را بر منافع ملی معطوف کند و استقلالش را حفظ نماید و افزود واشنگتن اجازه نخواهد داد فعالیت‌هایی که از سوی ایران برای تضعیف ثبات منطقه انجام می‌شود، ادامه یابد.

در مقابل، دفتر رسانه‌ای ائتلاف النهج الوطنی اعلام کرد در این دیدار دربارهٔ مسائل قانون اساسی و روند تشکیل دولت بر اساس نتایج انتخابات گفت‌وگو شده است. موسوی نیز بر ضرورت احترام متقابل به حاکمیت دو کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد موفقیت مذاکرات میان آمریکا و ایران به کاهش تنش‌های منطقه‌ای بینجامد.

این تحرک دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بازگشت نوری المالکی به نخست‌وزیری را «خط قرمز» خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بود.