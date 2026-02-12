پارلمان اروپا قطعنامهای دربارهی «روژاوا» تصویب کرد
نمایندگان پارلمان اروپا با هشدار نسبت به «نقضهای جدی» علیه غیرنظامیان در شمالشرق سوریه، خواستار تثبیت حقوق سیاسی و فرهنگی کوردها در قانون اساسی سوریه شدند
پنجشنبه ۱۲ فوریهی ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴)، پارلمان اروپا در نشست خود قطعنامهای دربارهی وضعیت شمالشرق سوریه تصویب کرد که در آن، نسبت به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و برخی موارد نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی هشدار داده شده است.
بر اساس متن قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردهاند اقداماتی مانند کشتار، ناپدیدسازی اجباری، بازداشتهای خودسرانه، کوچ اجباری و حمله به زیرساختهای غیرنظامی میتواند در برخی شرایط تا سطح «جنایت جنگی» ارتقا پیدا کند. همچنین با استناد به گزارشهای نهادهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی، نسبت به نقضهایی که به گفتهی قطعنامه علیه شهروندان کورد رخ داده (از جمله بیحرمتی به اجساد، تخریب گورستانها و بهکارگیری مواد منفجره در مناطق مسکونی) ابراز نگرانی شده است.
پارلمان اروپا ضمن استقبال از توافق اخیر میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ)، خواستار تضمین حقوق مدنی و آموزشی کوردها و پایبندی همه طرفها به مفاد توافقها شده و همزمان به ترکیه هشدار داده است از هر اقدام نظامی یا حمایت از گروههای مسلحی که میتواند آتشبس را تضعیف کند، پرهیز کند.
در بخش دیگری از قطعنامه، بر ضرورت تضمین حقوق بنیادین همه مؤلفههای سوریه (عرب، کورد، سنی، شیعه، علوی، مسیحی، دروزی و ایزدی) تأکید شده و آمده است «بهرسمیتشناختن کامل، برابری حقوق و مشارکت سیاسی کوردها» شرطی اساسی برای ثبات سوریه به شمار میرود.