فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد با وجود تخلیه‌ی پایگاه التنف در سوریه، نیروهای این کشور برای پاسخ به هر تهدید تروریستی در حالت آماده‌باش می‌مانند

3 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) پنجشنبه ۱۲ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد روند خروج نیروهایش از پایگاه نظامی التنف در سوریه «به‌صورت سازمان‌یافته و موفق» به پایان رسیده است.

بر پایه این بیانیه، خروج از التنف بخشی از روند «جابجایی نیروها وابسته به شرایط» عنوان شده که زیر نظر نیروی مأموریت مشترک عملیات «عزم راسخ» (CJTF-OIR) پیش می‌رود. سنتکام یادآوری کرده است که این ساختار از سال ۲۰۱۴ مأموریت آموزش، هماهنگی و توانمندسازی نیروهای هم‌پیمان در جنگ علیه داعش را بر عهده داشته است.

فرمانده‌ی سنتکام نیز با تأکید بر تداوم فشار عملیاتی بر داعش اعلام کرده نیروهای آمریکا با وجود تغییر آرایش میدانی، همچنان برای پاسخ به هر تهدید تروریستی در منطقه آماده‌اند و پشتیبانی از تلاش‌های هم‌پیمانان برای جلوگیری از بازگشت داعش ادامه خواهد داشت.

طبق جزئیاتی که در متن ارائه‌شده آمده، در دو ماه گذشته عملیات علیه داعش تشدید شده و بیش از ۱۰۰ هدف با حدود ۳۵۰ موشک مورد حمله قرار گرفته و در نتیجه‌ی آن، بیش از ۵۰ عضو داعش کشته یا بازداشت شده‌اند.