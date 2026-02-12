نچیروان بارزانی وارد آلمان شد

رئیس اقلیم کوردستان به منظور شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ وارد آلمان شد

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، عصر روز پنج‌شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴)، بنا به دعوت رسمی برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ وارد آلمان شد.

وب‌سایت ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که نچیروان بارزانی در حاشیه‌ی این کنفرانس، سلسله دیدارها و گفت‌وگوهایی با رهبران و مقامات ارشد کشورهای جهان خواهد داشت تا در خصوص وضعیت سیاسی و امنیتی عراق، اقلیم کوردستان و تحولات منطقه رایزنی کند.

کنفرانس امنیتی مونیخ که سالانه با حضور شمار زیادی از سران و مقامات عالی‌رتبه کشورها برگزار می‌شود، فرصتی راهبردی برای تبادل نظر درباره امنیت، ثبات، چالش‌های جهانی و بررسی راهکارهای حل بحران‌ها و تنش‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.