رئیس گمرک عراق می‌گوید اقلیم کوردستان برای جلوگیری از خروج ارز و مقابله با پول‌شویی اقدام کرده است

2 ساعت پیش

سامر قاسم، رئیس هیئت عمومی گمرک عراق، پنجشنبه ۱۲ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴)، از آغاز گام‌های اجرایی برای یکسان‌سازی تعریف‌ها و رویه‌های گمرکی میان دولت فدرال و اقلیم کوردستان خبر داد و گفت این روند پس از چند نشست در بغداد وارد مرحله‌ی عملیاتی شده است.

به گفته‌ی او، اقلیم کوردستان در چارچوب اجرای تصمیم شماره ۵۹۷ و دستورالعمل‌های گمرکی فدرال، همکاری مثبتی نشان داده و «تفاهم اولیه» برای یکسان‌سازی سازوکارها شکل گرفته است. قاسم این اقدام را گامی راهبردی برای کنترل بازار، جلوگیری از «پولشویی»، حفاظت از ارزش ارز خارجی و سامان‌دهی واردات توصیف کرد.

قاسم همچنین هشدار داد فعالانی که بیرون از نظام رسمی گمرک و مالیات فعالیت می‌کنند، در صورت اجرایی شدن کامل سازوکارهای جدید، بیشترین زیان را خواهند دید. او تأکید کرد ورود به سامانه‌ی الکترونیکی «آسیکودا» (ASYCUDA) مستلزم داشتن شناسه واردات و شناسه مالیاتی است و به مبادلات مالی ثبت‌نشده در این سیستم اجازه داده نخواهد شد.

رئیس هیئت عمومی گمرک عراق اضافه کرد یکسان‌سازی تعریف‌های گمرکی قرار نیست همه کالاها را دربرگیرد، بلکه تمرکز اولیه بر کالاهایی است که سهم بالاتری در واردات دارند و بیشترین فشار را بر تقاضای دلار ایجاد می‌کنند. او هدف نهایی این سیاست را «حفاظت از ذخایر ارزی، جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای کم‌کیفیت و حمایت از تولید داخلی» عنوان کرد.