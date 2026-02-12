پاسخ وزارت دارایی اقلیم کوردستان به وزارت دارایی فدرال

وزارت دارایی اقلیم کوردستان عدم ارسال یا کسر حقوق طی سه سال گذشته مستقیماً بر عهده‌ی وزارت دارایی عراق است

1 ساعت پیش

وزارت دارایی اقلیم کوردستان روز پنج‌شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای رسمی به اتهامات و تفاسیر نادرست مطرح‌شده علیه این وزارتخانه در خصوص کسر بیش از ۳۶ میلیارد دینار از سهم اقلیم توسط بغداد پاسخ داد.

این وزارتخانه تصریح کرد: «طی سه سال گذشته بر اساس قانون بودجه‌ی عمومی فدرال، حقوق کارکنان از سوی بغداد تأمین شده است؛ بنابراین مسئولیت هرگونه کاستی، عدم ارسال یا کسر حقوق در این مدت، متوجه وزارت دارایی عراق است.»

وزارت دارایی اقلیم کوردستان افزوده است که وزارت دارایی فدرال بیش از ۳۶ میلیارد دینار از سهم حقوق ماه ژانویه امسال اقلیم را کسر کرده است. این مبلغ شامل حقوق معوقه‌ی چندین ماهه بازنشستگان نظامی، غیرنظامی و جانبازان سنگر بوده است.

در این بیانیه تأکید شده است: «برخی بازنشستگان با وجود عدم دریافت ۱۲ ماه حقوق، تنها حقوق یک ماه برایشان واریز شده است. همچنین جانبازان سنگر که باید دو حقوق (حقوق ماه اکتبر سال گذشته و ژانویه امسال) را دریافت می‌کردند، تنها یک حقوق دریافت کرده‌اند.»

وزارت دارایی اقلیم کوردستان پیگیری حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران را وظیفه ملی خود دانسته و اعلام کرد که امروز پنج‌شنبه طی نامه شماره (۱۱۶۴/۴/۷) خطاب به وزارت دارایی دولت فدرال، خواستار پرداخت مبلغ کسر شده (بیش از ۳۶ میلیارد دینار) به عنوان تکمیل‌کننده بودجه حقوق و مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری برای ماه ژانویه شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، وزارت دارایی به افرادی که به شکل ناروا به این نهاد حمله کرده و اتهام‌زنی می‌کنند، هشدار داد که برای اثبات حقایق باید منتظر پاسخگویی در دادگاه باشند. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که دولت اقلیم کوردستان و وزارت دارایی، تنها نهادهایی بوده‌اند که پیش از هر طرف دیگری و با افتخار از حقوق کارکنان اقلیم کوردستان در بغداد دفاع کرده‌اند.