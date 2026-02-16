سفین دزهای: داعش پایان نیافته و خطر هستههای مخفی همچنان پابرجاست
مسئول ادارهی روابط خارجی اقلیم کوردستان: داعش همچنان به عنوان یک تهدید جدی فعال است
مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد که اگرچه خلافت فیزیکی داعش در هم شکسته، اما این سازمان همچنان به عنوان یک تهدید جدی فعال است.
سفین دزهای، مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ (۲۷ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد که سازمان داعش از نظر فکری و ایدئولوژیک پایان نیافته است. وی افزود: «هرچند خلافت داعش در میدان نبرد شکست خورد، اما عناصر آن اکنون در قالب هستههای مخفی باقی ماندهاند و این هستهها بسیار فعال عمل میکنند.»
تغییر ماهیت تهدیدات و وضعیت میدانی
دزهای با اشاره به تغییرات میدانی در سوریه خاطرنشان کرد که پس از تحولات اخیر، کنترل بخشی از مناطقی که پیشتر در اختیار رژیم سابق بود، بهویژه در منطقهی «جزیره»ی سوریه، به دست داعش افتاده است. وی همچنین به تداوم تحرکات تروریستی در داخل عراق اشاره کرد و آن را نشانهای از زنده بودن تهدیدات این گروه دانست.
مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان تصریح کرد که مبارزه با داعش در شرایط فعلی بسیار دشوارتر از سالهای گذشته است؛ چرا که در گذشته جبهههای جنگ و خطوط نبرد مشخص بود و رویارویی بهصورت مستقیم انجام میشد، اما اکنون داعش به شیوهای مخفیانه و پارتیزانی عمل میکند. وی همچنین نسبت به وضعیت امنیتی داخل اردوگاهها هشدار داد.
سفین دزهای در پایان بر ضرورت ایجاد هماهنگی سطح بالا میان نیروهای پیشمرگهی کوردستان، ارتش فدرال و نیروهای ائتلاف تأکید کرد تا از سازماندهی مجدد این گروه تروریستی و بازسازی توان عملیاتی آن جلوگیری شود.