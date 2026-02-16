رئیسجمهور آلمان از لبنان خواست تا خلع سلاح حزبالله را ادامه دهد
اربیل (کوردستان۲۴) – فرانک والتر اشتاین مایر، رئیسجمهور آلمان، امروز دوشنبه ۱۶ فوریه، از بیروت خواست تا به خلع سلاح گروه شبهنظامی حزبالله ادامه دهد و گفت که این امر به تضمین خروج ارتش اسرائیل از خاک لبنان کمک خواهد کرد.
اسرائیل با وجود آتشبس نوامبر 2024 که هدف از آن پایان دادن به بیش از یک سال خصومت با این گروه بود، به حملات منظم خود ادامه داده و نیروهای خود را در پنج منطقه جنوب لبنان حفظ کرده است.
دولت لبنان متعهد به خلع سلاح حزبالله شده است و ارتش آن کشور ماه گذشته اعلام کرد که مرحله اول این طرح را که منطقه بین رودخانه لیتانی و مرز اسرائیل را پوشش میدهد، تکمیل کرده است.
اشتاین مایر گفت که سفر او به لبنان در مورد "درخواست از هر دو طرف برای انجام تعهدات خود تحت توافق آتشبس و ادامه خلع سلاح حزبالله در لبنان و در نتیجه ایجاد شرایط برای خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان" بوده است.
او در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای لبنانی خود، جوزف عون، گفت:«هر دو طرف موظف به اجرای توافق آتشبس هستند.» او این توافق را «یک فرصت» خواند.
اسرائیل که حزبالله را به تجدید تسلیحات متهم میکند، پیشرفت ارتش را ناکافی دانسته و از آن انتقاد کرده است، در حالی که حزبالله - که در اثر جنگ با اسرائیل به شدت تضعیف شده است - درخواستها برای تسلیم سلاحهای خود را رد کرده است.
عون گفت لبنان از آلمان خواسته است «از طرف اسرائیلی بخواهد که توافق آتشبس را اجرا کند و از سرزمینهای تصرف شده عقبنشینی کند.»
او همچنین از آلمان خواست که پس از خروج صلحبانان سازمان ملل که ماموریت آنها امسال به پایان میرسد، به ارتش لبنان کمک کند و «نقش کلیدی» ایفا کند.
ایافپی/ب.ن