تاسیس شورای توسعه گردشگری در اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز دوشنبه ۱۶ فوریه، در مراسمی ویژه با حضور شماری از مسئولان بلندپایه دولت اقلیم کوردستان، «شورای توسعه گردشگری کوردستان» تاسیس شد. هدف از تاسیس این شورا هماهنگ ساختن تواناییهای بخش خصوص و دولتی در راستای توسعه بخش گردشگری است.
ساسان عونی، وزیر شهرداریها و گردشگری اقلیم کوردستان، در این مراسم، گفت:«شورای توسعه گردشگری کوردستان، یک نقطه اتصال قوی برای گرد هم آوردن توانمندیها و هماهنگ ساختن دیدگاههای ما برای آینده گردشگری است.»
او تاکید کرد که این اقدام با هدف معرفی بیشتر بخش گردشگری اقلیم کوردستان در سطوح داخلی، منطقهای و جهانی انجام شده است.
وزیر شهرداری و گردشگری گفت که این شورا در چارچوب دیدگاه مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان و راهبرد کابینه نهم تاسیس شده است که اهمیت ویژهای به بخش گردشگری به عنوان یکی از ستونهای اصلی احیای اقتصادی دادهاند.
عونی تاکید کرد که برای اولین بار در تاریخ اقلیم کوردستان، قانون ویژه گردشگری (قانون شماره ۹ – سال ۲۰۲۲) در پارلمان کوردستان تصویب شد.
او در ادامه گفت:«در اقلیم کوردستان بیش از ۳ هزار مکان و مرکز گردشگری وجود دارند و بیش از ۲۰ هزار نفر در این بخش کار میکنند که ۸۰ درصد آنها نیروی کار داخلی هستند.
وزیر شهرداریها و گردشگری از تاسیس چهار اداره کل جدید گردشگری در استانهای حلبچه و حوزههای مستقل اداری زاخو، سوران و راپرین خبر داد و گفت که ۸۰ طرح گردشگری به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اجرا شدهاند.
ساسان عونی تاکید کرد که دولت اقلیم کوردستان تسهیلات متعدد قانونی، مالی و زیرساختی برای بخش گردشگری فراهم کرده است و به طور مستمر سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در بخش گردشگری تشویق کرده است. او ابراز امیدواری کرد که این شورا به مشوق بزرگی برای توسعه بیشتر بخش گردشگری به عنوان یک بخش راهبردی تبدیل شود.
