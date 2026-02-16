در استرالیا ٣٤ زن و کودک زندانی داعشی از سوی کشور مطبوعشان پذیرفته نشدند

نخست‌وزیر استرالیا با تأکید بر اینکه دولتش هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن ۳۴ زن و کودک باقی‌مانده در سوریه ندارد، اعلام کرد که کشورش هیچ‌گونه همدردی با این افراد نخواهد داشت.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، تأکید کرد که دولت متبوعش هیچ طرحی برای بازگرداندن ۳۴ زن و کودکی که در سوریه مانده‌اند و به «عروس‌های داعش» شهرت یافته‌اند، در دست ندارد. این گروه از زنان استرالیایی پس از ترک «کمپ روژ» قصد داشتند در تلاشی برای بازگشت به کشورشان، ابتدا به دمشق سفر کرده و سپس با هواپیما عازم سیدنی شوند، اما مقامات سوری مانع از انجام این سفر شدند.

آلبانیزی در گفتگو با رسانه‌ی رسمی استرالیا تصریح کرد: «دولت به هیچ عنوان از این افراد پشتیبانی نمی‌کند و آن‌ها را به کشور بازنمی‌گرداند.»

وی با اشاره به ماهیت اقدامات این افراد افزود که استرالیا هیچ‌گونه همدردی با کسانی ندارد که برای مشارکت در تأسیس «خلافتی» سفر کرده‌اند که هدفش نابودی شیوه‌ی زندگی مردم استرالیا بوده است.

این گروه که شامل ۱۱ خانواده است، بستگانشان از استرالیا به سوریه سفر کرده بودند تا با هماهنگی مقامات محلی، زمینه را برای بازگرداندن آن‌ها فراهم کنند؛ اقدامی که با مخالفت صریح دولت استرالیا مواجه شده است.

این اظهارات نخست‌وزیر استرالیا در حالی بیان می‌شود که روز گذشته، دوشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ (۲۷ بهمن ۱۴۰۴)، مدیریت کمپ روژ خبر آزادی ۳۴ شهروند استرالیایی را که اعضای ۱۱ خانواده از جنگجویان پیشین داعش بودند، اعلام کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین بار در چند سال اخیر است که هیچ شهروند استرالیایی در اردوگاه‌های تحت کنترل «مدیریت خودگردان» باقی نمانده است.

حکیمه ابراهیم، مدیر کمپ روژ، در این باره اظهار داشت که این ۱۱ خانواده به‌صورت رسمی تحویل بستگانشان شده‌اند که برای انتقال آن‌ها از استرالیا به منطقه آمده بودند. بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون ۲۲۰۱ نفر از ۵۰ ملیت مختلف همچنان در داخل این اردوگاه نگهداری می‌شوند.