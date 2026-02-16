تأکید پرزیدنت بارزانی و سفیر مجارستان بر لزوم جلوگیری از بازگشت داعش
سفیر مجارستان بر تمایل مجارستان برای توسعهی روابط با اقلیم کوردستان در زمینههای گوناگون تأکید کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی و سفیر مجارستان در عراق، در دیداری مشترک ضمن بررسی راهکارهای توسعهی روابط دوجانبه، بر ضرورت هماهنگی بینالمللی برای مقابله با تهدیدات تروریستی تأکید کردند.
پرزیدنت مسعود بارزانی روز دوشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ (۲۷ بهمن ۱۴۰۴)، در پیرمام از اسامه ابراهیم نفاع، سفیر مجارستان در عراق استقبال کرد.
در این دیدار، سفیر مجارستان ضمن ابلاغ سلامهای رئیسجمهور و نخستوزیر کشورش به پرزیدنت بارزانی، بر تمایل مجارستان برای توسعهی روابط با اقلیم کوردستان در زمینههای گوناگون تأکید ورزید. پرزیدنت بارزانی نیز ضمن خوشآمدگویی به سفیر مجارستان، از گسترش روابط میان اقلیم کوردستان و مجارستان استقبال کرد.
در بخشی دیگر از این نشست، تهدیدات تروریسم و خطرات ناشی از ظهور مجدد داعش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دو طرف بر ضرورت هماهنگیهای بینالمللی برای جلوگیری از بازگشت مخاطرات تروریستی در منطقه تأکید کردند.
بررسی اوضاع و آخرین تحولات سوریه و همچنین روند سیاسی عراق، از دیگر محورهای مورد گفتگو در این دیدار بود.