سپاه پاسداران ایران رزمایش نظامی در تنگه هرمز را آغاز کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رسانه‌های دولتی ایران، گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز دوشنبه ۱۶ فوریه، رزمایش‌ نظامی را در تنگه هرمز آغاز کرد.

طبق گزارش‌های بین‌المللی، حدود یک چهارم از کل نفت حمل‌شده از طریق دریا و یک پنجم از گاز طبیعی مایع جهان از طریق تنگه هرمز ترانزیت می‌شود.

رسانه‌های ایرانی گزارش دادند این رزمایش‌ که تحت نظارت سردار محمد پاکپور، فرمانده سپاه، برگزار می‌شود، با هدف تقویت توانایی سپاه برای واکنش سریع انجام می‌شود.

سپاه پاسداران این رزمایش را از جزیره ابوموسی - جنوبی‌ترین نقطه سرزمینی ایران - آغاز کرد و پاکپور گفت که نیروها «یک دژ مستحکم در اطراف جزیره» ساخته‌اند.

در گزارش‌ها آمده است که واحدهای مستقر در جزیره می‌توانند بدون پشتیبانیِ سرزمین اصلی عمل کنند.

رزمایش‌ در روز سه‌شنبه هم ادامه خواهد داشت.

ای‌اف‌پی/ب.ن