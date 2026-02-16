شورای عالی قضایی عراق: تحقیقات اولیه در مورد بیش از ۵۰۰ زندانی داعشی انجام شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز دوشنبه ۱۶ فوریه، شورای عالی قضایی عراق، اعلام کرد که تحقیقات اولیه در مورد بیش از ۵۰۰ زندانی داعشی که از سوریه به عراق منتقل شده‌اند، پایان یافته است.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه تحقیق – شعبه کرخ، تحقیقات اولیه را در مورد بیش از ۵۰۰ متهم انجام داده است که ۱۵۷ نفر از آنها نوجوان و زیر ۱۸ سال هستند و پرونده‌های آنها به دادگاه تحقیق ویژه نوجوانان ارجاع شده‌اند. همچنین قرار است که به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده شوند و بر اساس معیارهای بین‌المللی و انسانی و در نظر گرفتن سن به وضعیت آنها رسیدگی شود.

بر پایه آمارهای رسمی، کلیه متهمانی که از سوریه به عراق منتقل شده‌اند ۵،۷۰۴ نفر و از ملیت‌های مختلف هستند و وزارت دادگستری تعداد آنها را بر اساس ملیت به شرح زیر اعلام کرده است:

۳،۵۴۴ تبعه سوریه، بیشترین تعداد.

۱۸۷ تبعه مغرب.

۱۸۱ تبعه ترکیه.

۱۱۶ تبعه مصر.

در بین آنها همچنین اتباع عربستان سعودی، روسیه، ایران، اوکراین، پاکستان، افغانستان و کشورهای اروپایی و آسیایی وجود دارند. تعداد عراقی‌ها هم ۴۶۰ نفر اعلام شده و حضور اتباع اردن، جزائر، اندونزی، بلژیک، هلند، تونس، آمریکا و بریتانیا هم در بین زندانیان داعشی تائید شده است.

