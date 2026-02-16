الهام احمد: در تدوین قانون اساسی جدید سوریه مشارکت میکنیم
اربیل (کوردستان۲۴) – الهام احمد، رئیس مشترکِ اداره روابط خارجیِ مدیریت خودگردان، جزئیات ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د) در ارتش سوریه و دولت دمشق را اعلام کرد. همچنین نشست مشترک با طرف آمریکایی را مورد توجه قرار داد.
او نشست مظلوم عبدی، فرمانده کل (ه.س.د) و اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا را ثمربخش توصیف کرد و گفت که در این نشست روند ادغام نیروها بررسی شد و آمریکا تاکید کرده است که بر روند نظارت میکند و آمادگی خود را برای رفع چالشهای پیش رو نشان داده است. همچنین حضور نمایندگان ه.س.د و دولت سوریه در یک هیئت مشترک در این نشست را ارسال پیامی قوی به جامعه بینالمللی مبنی بر همبستگی، تلقی کرد.
الهام احمد در خصوص سازوکار ادغام نیروها گفت که روند ادغام آغاز شده است و در حال حاضر نیروها از جبههها عقبنشینی کردهاند و در نقاط تعیین شده مستقر شدهاند.
وی در ادامه گفت توافق شده است که نیروهای (ه.س.د) در سه لشکر در استان حسکه و یک تیپ در کوبانی، در چارچوب وزارت دفاع سوریه سازماندهی شوند. عناوین و دادههای مربوط به نیروها نیز مبادله میشوند و آنها بخشی از نظام دفاعی سوریه خواهند شد.
او گفت که در توافق یادشده، نام «مدیریت خودگردان» ذکر نشده است، اما نهادهای خدماتی منحل نمیشوند، بلکه در نهادهای دولت ادغام میشوند، به طوریکه مرکزیتزدایی حفظ شود و بتوانند به ارایه خدمات به ساکنان منطقه ادامه دهند.
در خصوص حضور شبهنظامیان حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در صفوف (ه.س.د) و شرایط خروج آنها هم گفت که اقدامات عملی و چشمگیری انجام شدهاند و با جهات مربوطه روی آن کار میکنند.
وی افزود که این موضوع به روند صلح در ترکیه هم مربوط میشود و متعهد شدهاند که به هیچ طرفی بهانهای برای برهم زدن توافق ندهند.
همچنین نسبت به برخی تلاشها برای نفرتپراکنی بین جامعه کورد و جامعه عرب و برانگیختن قبایل هشدار داد و از جامعه عرب خواست که خود را قربانی جنگی نکنند که نفعی برای آنها ندارد، زیرا برخی طرفهای منطقهای و رسانههای معین برای ایجاد فتنه هزینه میکنند.
الهام احمد از دولت سوریه خواست که به عنوان اقدامی برای اعتمادسازی، فورا محاصره شهر کوبانی را پایان دهد، زیرا این برای مردم کورد یک موضوع حساس است.
او تاکید کرد که گفتوگوها در خصوص تحصیل به زبان کوردی ادامه دارند و قرار است درباره آن نشست ویژه برگزار شود تا تکلیف دانشآموزان روشن شود. انتصاب استاندار جدید برای حسکه را نیز یک اقدام مثبت توصیف کرد.
وی تائید کرد که پیشنهاد احراز سمتهای عالی از جمله دستیار وزیر دفاع به مظلوم عبدی ارائه شده است، اما او تصمیم گرفته است که هیچ سمت رسمی در دولت سوریه را قبول نکند. الهام احمد حاضر نشد درباره پیشنهاد مشابه به خود او اظهار نظر کند.
او اعلام کرد که به رغم رویدادهای اخیر روابطشان با ایالات متحده آمریکا خوب است، اما نوع روابط از شراکت نظامی به نظارت بر روند صلح و اجرای توافق، تغییر میکند. همچنین تاکید کرد که آنها به عنوان بخشی از دولت سوریه در تدوین قانون اساسی جدید کشور مشارکت خواهند داشت.
ب.ن