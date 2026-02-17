مدرسه‌ی قندیل توسط کوردستان فاوندیشن بازسازی شده است

4 ساعت پیش

مدرسه‌ی قندیل در منطقه‌ی تکیه که در سیلاب اخیر چمچمال دچار آسیب‌های جدی شده بود، پس از بازسازی کامل توسط «کوردستان فاوندیشن» و با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان بازگشایی شد.

امروز طی مراسمی با حضور آلان حمه‌سعید، وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، مدرسه‌ی قندیل که پیش‌تر بر اثر وقوع سیل غیرقابل استفاده شده بود، بار دیگر پذیرای دانش‌آموزان شد. قرار است وزیر آموزش و پرورش در حاشیه‌ی این مراسم، از چند مدرسه‌ی دیگر در این منطقه که تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند نیز بازدید کند.

سوران صدیق، مدیر مدرسه‌ی قندیل، در گفت‌وگو با «کوردستان۲۴» اظهار داشت: «این مدرسه به طور کامل توسط کوردستان فاوندیشن نوسازی شده است. کلاس‌ها اکنون به سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مجهز شده‌اند و هیچ اثری از خرابی‌های سیل باقی نمانده است.»

مدیر مدرسه گفت: «درگاهی که در زمان سیل محل ورود آب بود و تصاویر آن منتشر شد، اکنون کاملاً مسدود و به دیوار تبدیل شده است. علاوه بر این، یک سالن اجتماعات جدید با تمام امکانات برای برگزاری مراسم‌ها احداث شده است.» وی همچنین از اشتیاق دانش‌آموزان برای بازگشت به کلاس‌های درس خبر داد.

مدرسه‌ی قندیل یکی از مراکز آموزشی بود که بیشترین خسارت را متحمل شد؛ هرچند دانش‌آموزان با فداکاری معلمان نجات یافتند، اما ساختمان و تجهیزات مدرسه به شدت آسیب دید. پس از این حادثه، «کوردستان فاوندیشن» مسئولیت بازسازی و تأمین تجهیزات جدید را بر عهده گرفت.

گفتنی است در دسامبر ۲۰۲۵ ۴، وقوع سیل شدید در مرکز شهرستان چمچمال و حومه‌ی آن، منجر به جان‌باختن ۲ نفر و زخمی شدن ۱۲ تن شد. این سیل همچنین به بیش از ۵۰۰ خانه‌ی مسکونی و ده‌ها اداره و مدرسه خسارت وارد کرد.