اولتیماتوم کشاورزان کرکوک به بغداد؛ هشدار برای اعتصاب سراسری و مسدودسازی راهها
نمایندگان کشاورزان کرکوک در بیانیهای چهار خواستهی اصلی خود را مطرح کردند
کشاورزان کورد، ترکمان و عرب در کرکوک با برگزاری تجمعی اعتراضی، نسبت به عدم پرداخت مطالبات گندم سال ۲۰۲۵ هشدار دادند و اعلام کردند در صورت بیتوجهی دولت فدرال، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.
جمعی از کشاورزان استان کرکوک روز سهشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ (۲۸ بهمن ۱۴۰۴)، در مقابل سیلوی این شهر دست به تظاهرات زدند. معترضان میگویند با گذشت بیش از هشت ماه از تحویل گندم به دولت فدرال، هنوز پول دسترنج خود را دریافت نکردهاند و با خطر ورشکستگی روبرو هستند.
ساطع ناصح، نمایندهی کشاورزان منطقهی توپزاوا و سخنگوی معترضان، در گفتوگو با «کوردستان۲۴» و در کنفرانس خبری پس از تجمع اظهار داشت: «زمانِ وعده و وعید به پایان رسیده است. سه ماه است اینجا منتظریم و وعدههای رسمی شنیدهایم، اما مشخص شد که همگی برای اتلاف وقت بوده است.»
وی افزود: «۵۰ درصد از کشاورزان کرکوک هنوز مطالبات گندم سال ۲۰۲۵ را دریافت نکردهاند. این تأخیر باعث شده کشاورزان زیر بار بدهی دفاتر فروش کود و تجهیزات کشاورزی کمر خم کنند و حتی توان تأمین معیشت خانوادههای خود را نداشته باشند.»
تبعیض میان استانها و پاسکاری وزارتخانهها
نمایندهی کشاورزان با انتقاد از رفتارهای دوگانهی دولت مرکزی گفت: «کشاورزان استانهای جنوب عراق تمام مطالبات خود را دریافت کردهاند، اما کرکوک تنها استثنایی است که پول کشاورزانش پرداخت نمیشود.»
ناصح در خصوص روند اداری پرداختها توضیح داد: «ما گندم را به وزارت بازرگانی تحویل دادهایم، اما وزارت دارایی بودجهی لازم را به حساب وزارت بازرگانی واریز نکرده است. این پاسکاریها ارتباطی به ما ندارد؛ دولت موظف است طبق تعهداتش عمل کند.»
بیانیهی پایانی و ۴ شرط اصلی
در پایان این تجمع، نمایندگان کشاورزان طی بیانیهای چهار خواستهی اصلی خود را مطرح کردند:
۱. پرداخت کامل و بدون تبعیض مطالبات مالی؛ کشاورزان منتظر جدولبندی زمانی دقیق هستند، نه وعدههای توخالی.
۲. رد هرگونه وعدهی شفاهی؛ هر تأخیر دیگری به منزلهی تلاش عمدی برای قطع معیشت هزاران خانواده تلقی خواهد شد.
۳. هشدار نهایی؛ اگر طی روزهای آینده اقدام عملی صورت نگیرد، کشاورزان ناچار به اعلام اعتصاب سراسری و بستن مکانهای حساس و راهبردی خواهند شد.
۴. سکوت در برابر تضییع حقوق کشاورزان به معنای نابودی بخش کشاورزی استان است و معترضان اجازهی چنین کاری را نخواهند داد.