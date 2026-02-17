نامزد جدید نخست‌وزیری عراق کیست؟

4 ساعت پیش

اطلاعات جدید از شرط نوری مالکی برای انصراف از نامزدی نخست‌وزیری و فشار سنگین ایالات‌متحده برای کنار گذاشتن وی حکایت دارد؛ هم‌زمان نامزد جدیدی برای تصدی این پست مطرح شده است.

در سایه‌ی بن‌بست سیاسی حاکم بر عراق، منابع آگاه از فشارهای بین‌المللی برای تغییر مسیر انتخاب نخست‌وزیر خبر می‌دهند. محمود حیانی، عضو چارچوب هماهنگی شیعیان، در گفت‌وگویی مطبوعاتی اعلام کرد: «نوری مالکی تنها با یک شرط حاضر به کناره‌گیری از نامزدی است و آن هم درخواست اجماعی و اکثریت رهبران چارچوب هماهنگی است.» حیانی تأکید کرد که مالکی تحت هیچ فشار خارجی دیگری حاضر به انصراف نخواهد بود.

بر اساس اطلاعات اختصاصی «کوردستان۲۴»، شب گذشته پیامی از سوی ایالات‌متحده‌ی آمریکا به رهبران چارچوب هماهنگی ارسال شده که در آن به صراحت مخالفت واشنگتن با نخست‌وزیری مجدد نوری مالکی اعلام شده است.

ظهور نامزدهای جایگزین

در صورت کناره‌گیری مالکی، معادلات برای سایر نامزدها نیز تغییر خواهد کرد. علی فهد، عضو جریان حکمت، با اشاره به تغییرات احتمالی گفت: «اکنون نام "حمید شطری" به عنوان قوی‌ترین گزینه مطرح است. شطری بیشترین شانس را دارد، چرا که کمترین مخالفت داخلی و بین‌المللی متوجه اوست.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گفته می‌شود در صورت انصراف مالکی، شانس محمد شیاع سودانی نیز برای تصدی این مقام کاهش خواهد یافت.

تاکنون نشست‌های چارچوب هماهنگی برای تعیین‌تکلیف نهایی به حالت تعلیق درآمده و زمان مشخصی برای جلسه‌ی بعدی تعیین نشده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده‌ی عمق اختلافات داخلی در میان احزاب شیعه بر سر پرونده‌ی نخست‌وزیری است.