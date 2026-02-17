سرکنسول ایران در پایتخت اقلیم کوردستان، روابط تهران و اربیل را تاریخی، راهبردی و غیرقابل مقایسه با سایر کشورها توصیف کرد

فرامرز اسدی: آمریکا دو شرط اصلی تهران شامل «حق غنی‌سازی» و «محدودیت مذاکره به موضوع هسته‌ای» را پذیرفته است

1 ساعت پیش

فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، با اعلام خبر پیشرفت در دور جدید "مذاکرات غیرمستقیم" با ایالات متحده، تأکید کرد که واشنگتن شروط ایران مبنی بر پذیرش حق غنی‌سازی و محدود ماندن گفتگوها به موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را پذیرفته است. وی همچنین روابط تهران و اربیل را تاریخی، راهبردی و غیرقابل مقایسه با سایر کشورها توصیف کرد.

فرامرز اسدی در گفتگوی اختصاصی با شبکه‌ی تلویزیونی «کوردستان۲۴» که روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ (۱۷ فوریه ۲۰۲۶) انجام شد، ابعاد تازه‌ای از تحولات دیپلماتیک منطقه و وضعیت مذاکرات با غرب را تشریح کرد.

پذیرش شروط ایران و نقش میانجی‌گری عمان

سرکنسول ایران با اشاره به بازگشت تهران به مسیر دیپلماسی پس از درخواست سران کشورهای منطقه، اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران برای ورود به این دور از مذاکرات دو شرط اساسی تعیین کرد: نخست اینکه موضوع مذاکرات صرفاً و منحصراً پرونده‌ی هسته‌ای باشد و دوم، حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شود.»

وی با بیان اینکه طرف مقابل این شروط را پذیرفته است، افزود: «مرحله‌ی اول گفتگوها موفقیت‌آمیز بوده و اکنون این مذاکرات با میانجی‌گری کشورهای منطقه، به‌ویژه کشور عمان و در محل سفارت این کشور، در جریان است.»

اسدی در پاسخ به سوالی پیرامون تعدد میانجی‌ها تصریح کرد: «اگرچه کشورهای دیگری نظیر ترکیه نیز برای میانجی‌گری اعلام آمادگی کردند و ما از حسن نیت آن‌ها سپاسگزاریم، اما با توجه به سوابق قبلی، اولویت جمهوری اسلامی ایران پیگیری مذاکرات از کانال عمان بود.»

بی‌اعتمادی افکار عمومی به آمریکا

نماینده‌ی دیپلماتیک ایران در اقلیم کوردستان، با اشاره به بدعهدی‌های پیشین ایالات متحده، فضای عمومی در ایران را نسبت به مذاکرات محتاطانه توصیف کرد. وی گفت: «طبق نظرسنجی‌های اخیر، بیش از ۸۰ درصد مردم ایران به دلیل عدم صداقت آمریکا در گذشته، به این گفتگوها خوش‌بین نیستند.»

اسدی همچنین به تنش‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «در حالی که ما پنج دور مذاکره‌ی موفق داشتیم، شاهد بودیم که با هماهنگی آمریکا، رژیم صهیونیستی اقدام به حمله‌ی نظامی کرد و همچنین تلاش‌هایی برای انحراف اعتراضات مدنی داخلی به سمت خشونت و آنچه می‌توان شبه‌کودتا نامید، صورت گرفت.»

روابط تجاری بی‌رقیب با اقلیم کوردستان

بخش دیگری از این گفتگو به روابط دوجانبه میان ایران و اقلیم کوردستان اختصاص داشت. فرامرز اسدی با تمجید از نقش مثبت اقلیم کوردستان در معادلات منطقه‌ای، روابط تجاری دو طرف را دارای "عمق تاریخی" دانست.

وی تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که دروازه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را به روی مردم اقلیم کوردستان گشود. این سطح از روابط و سابقه‌ی تاریخی همسایگی، با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست.»

اسدی در پایان خاطرنشان کرد که مسیر توسعه‌ی روابط تجاری با اقلیم کوردستان یک مسیر ثابت و رو به رشد است و دو طرف برای آسان‌سازی تجارت و بهره‌مندی از منافع مشترک، مصمم هستند.