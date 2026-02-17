سرکنسول کرهی جنوبی در اربیل: اقلیم کوردستان ظرفیت تبدیلشدن به قطب نرمافزاری منطقه را دارد
سئونگچول لیم میگوید، برنامههای آموزشی و بورسیههای تحصیلی گستردهای در راه است
سئونگچول لیم، سرکنسول کرهی جنوبی در اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ (۲۸ بهمن ۱۴۰۴) در گفتوگو با بخش خبری «کوردستان۲۴» اعلام کرد که برگزاری رویداد هوش مصنوعی (AI) در اقلیم کوردستان، یک نقطه عطف محسوب میشود و قدرت و تواناییهای نسل امروز کوردستان را به جهانیان نشان میدهد.
سرکنسول کرهی جنوبی با اشاره به اینکه این فعالیتها تنها سرآغازی برای پروژههای بزرگتر است، افزود: «قرار است یک برنامهی فشردهی سهماهه از ماه ژوئن تا سپتامبر (خرداد تا شهریور) برگزار شود. در این برنامه، شرکت «اُوانا» بهعنوان طرف اصلی، نقشی پیشرو در ارائه نوآوریهای جدید و ارتقای سطح توانمندی جوانان ایفا خواهد کرد.»
وی خاطرنشان کرد که پیش از آغاز برنامهی اصلی، در ماههای مارس و آوریل، دورههای آموزشی ویژهی هوش مصنوعی با همکاری مؤسسات «روانگه»، «کوردستان فاندیشن»، «کورد ویژن اجوکیشن» و چند نهاد دیگر برای تمامی شرکتکنندگان در مناطق مختلف برگزار خواهد شد.
سئونگچول لیم تصریح کرد: «در این پروژه شش حوزهی اصلی وجود دارد، اما پیشبینی ما این است که اقلیم کوردستان در بخش "نرمافزار" (Software) بسیار قدرتمند و تأثیرگذار ظاهر شود.»
وی همچنین با اشاره به تجربهی کشورش گفت: «کره جنوبی برنامهای برای تربیت ۲۰۰ هزار متخصص هوش مصنوعی دارد و همزمان در تلاش است تا دو هزار متخصص دیگر را از خارج به داخل کشور بازگرداند.»
سرکنسول کره جنوبی ابراز امیدواری کرد که جوانان بااستعداد اقلیم در مؤسسات و شرکتهای کرهای مشغول به کار شوند و گفت: «آرزو و رؤیای من این است که هماهنگی نیرومندی میان دولت، شرکتهای کرهای و جوانان شما ایجاد کنیم.»
این دیپلمات کرهای تأکید کرد که کوردستان برای تغییر ساختار اقتصادی خود، نیازمند برنامههای راهبردی و تأسیس مراکز تحقیقاتی است؛ درست همانگونه که کره توانست در مدتی کوتاه اقتصاد خود را بازسازی کند.
در پایان، سرکنسول کره جنوبی با اعلام خبری خوش برای دانشجویان، از ارائهی چندین برنامهی بورسیهی تحصیلی (تحصیل رایگان) خبر داد. وی اعلام کرد که آخرین مهلت ارسال درخواستها ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴) است و متقاضیان میتوانند از طریق پستهای منتشرشده توسط کنسولگری و وبسایتهای رسمی، فرمهای مربوطه را دریافت و ثبتنام کنند.