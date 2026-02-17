فرمانده کل ه.س.د اعلام کرد که زندانیان مشمول عفو عمومی خواهند شد
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز سهشنبه ۱۷ فوریه، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د)، اعلام کرد که برای زندانیان عفو عمومی اعلام میکنند و افرادی که در درگیریهای اخیر دستگیر شدهاند، آزاد میشوند.
فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، در یک گردهمایی وسیع در شهر حسکه، اعلام کرد که جنگ به پایان رسیده و اکنون زمان برقراری ثبات و همزیستی است.
او در این گردهمایی که با شعار «همزیستی برای حفاظت از جامعه» برگزار شد، اعلام کرد که توافق ۲۹ ژانویه همچون یک نقشهراه اجرا میشود و بر اساس آن نیروهای (ه.س.د) تحت فرمان وزارت دفاع سوریه سازماندهی میشوند و از تمام شَروانان و فرماندهانی که از خاک خود دفاع کردهاند و تجربه جنگ با تروریسم را دارند، حفاظت میشود.
عبدی اطمینان داد که نیروهای امنیتی و نیروهای آسایش همچنان باقی خواهند ماند و تحت فرمان وزارت کشور سوریه به انجام وظایف خود برای حفظ امنیت شهرها ادامه میدهند.
او گفت که روند ادغام نهادها آغاز شده و کارمندان و مسئولان فعلی در سمتهای خود باقی میمانند و بخشی از ساختار اداری جدید خواهند شد.
فرمانده کل (ه.س.د) تاکید کرد که در کنفرانس امنیتی مونیخ نشست گسترده و مثبتی با وزیر خارجه و مسئول اطلاعات دولت سوریه داشتهاند و در آن دو طرف در خصوص تسریع تلاشها برای ایجاد همبستگی و اعتمادسازی به توافق رسیدهاند، که با نظارت و حمایت بینالمللی انجام میشود و آنها اجرای توافق را تضمین کردهاند.
مظلوم عبدی، بر حفظ ویژگیهای مناطق کوردستانی تاکید کرد و گفت که بر اساس توافقات، مناطق کوردستانی توسط نیروهای بومی مدیریت میشوند و حقوق فرهنگی و مدنی مردم کورد حفظ میشود و این امر در چارچوب یک نظام مشترک خواهد بود که حقوق سایر جوامع از جمله جوامع عرب و سریانی را حفظ میکند.
فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک از همه طرفها خواست که با نفرتپراکنی و ایجاد فتنه مبارزه کنند و اطمینان داد که منطقه به سوی آبادسازی و ثبات دائمی میرود و به هیچ گونه تلاشی برای برهم زدن صلح اجتماعی اجازه نمیدهند.
ب.ن