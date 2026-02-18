عبدالله اوجالان: جمهوری ترکیه بدون کورد تأسیس نشده است

هیئت حزب «دَم» جزئیات پیام تازه‌ی عبدالله اوجالان را منتشر کرد

51 دقیقه پیش

هیئت حزب «دَم» (DEM Parti) محتوای دیدار روز ۱۶ فوریه با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک در امرالی را منتشر کرد. این دیدار که حدود سه ساعت و نیم به طول انجامید، حاوی پیام‌های مهمی درباره‌ی روند آشتی و دموکراسی در ترکیه است.

اوجالان در پیام خود آورده است: «گزارش کمیسیون دموکراسی، برادری و وحدت ملی پارلمان ترکیه باید با واقعیت‌های بنیادین اجتماعی همخوانی داشته باشد تا بتواند در آینده به پیشبرد پروسه‌ی صلح کمک کند.»

وی با انتقاد از سیاست‌های حذف فیزیکی افزود: «ادامه‌ی سیاست با منطق "پاک‌سازی" راهگشا نیست و نشانه‌ی بن‌بست است. کمیسیون باید دائماً خود، راهبردها و تاکتیک‌هایش را ارزیابی کند. من این نشست را آغازی برای ادغام دموکراتیک می‌بینم.»

رهبر زندانی پ‌ک‌ک با اشاره به تاریخ تأسیس جمهوری ترکیه اظهار داشت: «جمهوری ترکیه بر مبنای اتحاد ترک و کورد بنیان نهاده شد. هرچند بعدها تغییراتی رخ داد، اما اسناد تاریخی گواه آن است که این جمهوری بدون کورد شکل نمی‌گرفت. انکارکنندگان ممکن است با زبانی خشن سخن بگویند، اما کورد در خمیرمایه و شالوده‌ی این جمهوری حضور دارند.»

وی همچنین تأکید کرد: «قوانینی که بعداً کورد را به حاشیه راند و زبان کوردی را ممنوع کرد، مقاومت را به وجود آورد. اما مرحله‌ای که اکنون در آن هستیم، پایان انکار و پایان مقاومت مسلحانه است. ما می‌خواهیم درباره‌ی چگونگی همزیستی مسالمت‌آمیز گفت‌وگو کنیم.»

اوجالان درباره‌ی مفهوم شهروندی گفت: «شهروندی رابطه‌ی میان فرد و دولت است و به معنای وفاداری به دولت فارغ از نژاد، زبان یا مذهب است. مهم نیست سوسیالیست باشید یا سرمایه‌دار، مسلمان یا مسیحی، کورد یا عرب؛ همه می‌توانند شهروند باشند، اما هر کس باید بتواند آزادانه هویت خود را ابراز کند.»

او در بخشی دیگر از پیام خود خواستار ایجاد نهادهای محلی شد و تصریح کرد: «آنچه با روح وحدت دموکراتیک سازگار است، نهادینه کردن دموکراسی محلی است؛ ایده‌ای که برای سوریه نیز پیشنهاد کرده‌ایم.»

اوجالان توضیح داد: «منظور از دموکراسی محلی، حق آزادی بیان و خودمدیریتی برای شهرها و روستاهاست. من از دولت یا اقلیم جداگانه صحبت نمی‌کنم، بلکه از سیستمی مشابه "منشور اروپایی خودمدیریتی محلی" سخن می‌گویم که با واقعیت‌های جامعه‌ی ما سازگار باشد و پشتوانه‌ای قوی برای ما خواهد بود.»