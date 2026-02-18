اردوغان: حمله به ایران در راستای منافع هیچکس نیست
ترکیه مخالفت خود را هرگونه دماخله نظامی علیه ایران اعلام کرده است
رئیسجمهور ترکیه ضمن هشدار نسبت به پیامدهای جنگ جدید در منطقه، اعلام کرد که آنکارا مخالفت خود با هرگونه مداخلهی نظامی علیه تهران را به آمریکا ابلاغ کرده است.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیهو روز چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، در مصاحبه با تلویزیون رسمی این کشور اظهار داشت: «ترکیه به تمام طرفهای ذیربط اعلام کرده است که با هرگونه مداخلهی نظامی علیه ایران مخالف است.»
وی افزود: «جنگ جدیدی که ایران را هدف قرار دهد، برای هیچکس سودی نخواهد داشت و برعکس، کل منطقه از آن متضرر خواهد شد.»
اردوغان با بیان اینکه آنکارا خواهان حل بحران میان آمریکا و ایران از طریق گفتوگوست، تأکید کرد که کشورش با هر دو طرف در تماس است.
در خصوص مسائل اروپا نیز رئیسجمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد که همگان درک کنند «هیچ معادلهی امنیتی پایداری در اروپا بدون حضور ترکیه قابل تصور نیست» و زمان آن فرا رسیده است که ترکیه در مکانیسمهای دفاعی و امنیتی اتحادیهی اروپا گنجانده شود.
رجب طیب اردوغان دربارهی وضعیت غزه ابراز امیدواری کرد که «شورای صلح» بتواند نقشی مؤثر در برقراری آتشبس و ثبات ایفا کند. وی خبر داد که دعوتنامهای برای حضور در نشست این شورا دریافت کرده و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، به نمایندگی از ترکیه در آن شرکت خواهد کرد.
در مورد سوریه نیز اردوغان اعلام کرد که آنکارا با دقت روند ادغام نیروهای سوریهی دموکراتیک (SDF) با ارتش سوریه را زیر نظر دارد و دستورالعملهای لازم را در این چارچوب صادر خواهد کرد.