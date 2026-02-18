در گزارش رئیس پارلمان ترکیە، فرایند خلع سلاح پ‌ک‌ک، تنظیمات حقوقی و گام‌های دموکراتیک در قالب طرحی موسوم به «مدل ترکیه» تشریح شده است

2 ساعت پیش

رئیس پارلمان ترکیه گزارش نهایی کمیسیون صلح را که شامل مدل جدیدی برای خلع سلاح پ‌ک‌ک و اصلاحات دموکراتیک است، ارائه کرد و بر اتحاد تاریخی کورد، ترک و عرب علیه امپریالیسم تأکید ورزید.

روز چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، گزارش نهایی «کمیسیون وفاق ملی، برادری و دموکراسی» را منتشر کرد. در این گزارش، فرایند خلع سلاح پ‌ک‌ک، تنظیمات حقوقی و گام‌های دموکراتیک در قالب طرحی موسوم به «مدل ترکیه» تشریح شده است.

جزئیات گزارش ۴۰۰۰ صفحه‌ای

کورتولموش در بیست‌ویکمین و آخرین نشست کمیسیون، این گزارش را حاصل ۸۸ ساعت کار فشرده و ۴۱۹۹ صفحه صورت‌جلسه دانست و گفت: «این سند بازتاب یک مسئولیت تاریخی است و فرایند صلح را تنها در ابعاد امنیتی محدود نکرده، بلکه با نگاهی چندبعدی و دموکراتیک تدوین شده است.»

گزارش مذکور در ۷ بخش اصلی تنظیم شده و شامل سرفصل‌هایی چون «ریشه‌های تاریخی برادری کورد و ترک»، «انحلال پ‌ک‌ک و فرایند خلع سلاح» و «پیشنهادهای قانونی برای اصلاحات دموکراتیک» است.

صلح اجتماعی به جای عفو عمومی

رئیس پارلمان ترکیه تصریح کرد که هدف این گزارش ایجاد مفهوم «عفو عمومی» نیست، بلکه به دنبال پی‌ریزی بنیانی پایدار برای صلح اجتماعی در چارچوب قانون است.

وی همچنین با اشاره به مداخلات خارجی گفت: «بهترین پاسخ به سناریوهای تجزیه‌طلبانه، اتحاد است. ائتلاف طبیعی میان ملت‌های کورد، ترک و عرب، توطئه‌های قدرت‌های امپریالیستی در منطقه را خنثی خواهد کرد.»

نیاز به قانون اساسی جدید

نعمان کورتولموش این گزارش را نه پایان راه، بلکه سنگ‌بنای اقدامات آینده دانست و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید تأکید کرد: «ما نیازمند یک قانون اساسی دموکراتیک‌تر، مدنی و آزادی‌خواه هستیم. همچنین اصلاح قانون احزاب سیاسی و انتخابات بر عهده‌ی پارلمان است.»

وی در پایان از حمایت‌های رجب طیب اردوغان و دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، قدردانی کرد و با اندوه از «سری ثریا اوندر»، نایب‌رئیس فقید پارلمان یاد کرد و او را «دوستی ارجمند» نامید که پیش از تشکیل کمیسیون درگذشت، اما زحمات بسیاری برای موفقیت این پروسه کشیده بود.