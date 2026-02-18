شورای شهر «مناساس پارک» همبستگی خود را با مردم غرب کوردستان اعلام نمود

2 ساعت پیش

شورای شهر «مناساس پارک» در ایالت ویرجینیای آمریکا، در اقدامی رسمی ماه مارس را به عنوان «ماه میراث کوردی» نام‌گذاری کرد و همبستگی خود را با مردم غرب کوردستان اعلام نمود.

آلانا منسینگ، شهردار مناساس پارک، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شورای شهر به پاس فداکاری‌ها و غنای فرهنگی ملت کورد، تصمیم گرفته است ماه مارس را به طور رسمی به نام میراث کوردی ثبت کند.

در متن این مصوبه آمده است که از آغاز بحران سوریه، جوامع کوردی متحمل فشارهای سنگینی از جمله آوارگی، تلفات جانی و تهدیدات گروه‌های تندرو شده‌اند؛ با این حال، کوردها نقشی تعیین‌کننده در شکست تروریسم و ترویج همزیستی ایفا کرده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: «به دلیل تداوم درگیری‌ها و بی‌ثباتی سیاسی، همچنان خطراتی متوجه جان و آینده‌ی شهروندان کورد است؛ این در حالی است که ملت کورد همواره خواستار حقوق شهروندی برابر، رعایت حقوق بشر و به رسمیت شناختن هویت فرهنگی خود در چارچوب سوریه‌ای باثبات بوده است.»

شهر مناساس پارک ضمن ابراز همبستگی، خواستار تداوم تلاش‌های دیپلماتیک، ارسال کمک‌های بشردوستانه و گفت‌وگوهای صلح‌آمیز برای دستیابی به راهکاری عادلانه و پایدار شده است.