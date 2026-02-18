نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، میزبان جاشوا هریس، کاردار سفارت ایالات متحده‌ی آمریکا در عراق بود

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و کاردار سفارت آمریکا در عراق، ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر لزوم تشکیل دولتی مقتدر در بغداد بر مبنای قانون اساسی و رعایت حقوق و ساختار فدرالی اقلیم کوردستان تأکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، عصر روز چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، میزبان جاشوا هریس، کاردار سفارت ایالات متحده‌ی آمریکا در عراق بود.

بر اساس بیانیه‌ی وب‌سایت دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار توسعه‌ی روابط دوجانبه، اوضاع عمومی عراق و مذاکرات مربوط به تشکیل کابینه‌ی جدید در دولت فدرال و اقلیم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین بر ضرورت تشکیل دولتی قدرتمند در عراق اتفاق نظر داشتند؛ دولتی که بر پایه‌ی احترام به قانون اساسی، سیستم فدرالی و جایگاه قانونی اقلیم کوردستان بنا شده باشد و بدون تبعیض به تمامی شهروندان عراق خدمت کند. همچنین بر اهمیت تشکیل کابینه‌ای قوی و فراگیر در دولت اقلیم کوردستان تأکید شد.

در بخشی از این گفت‌وگوها، کاردار سفارت آمریکا ضمن تبریک به مسرور بارزانی، از اصلاحات انجام‌شده توسط دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف قدردانی کرد.