مظلوم عبدی: امیدواریم ماه رمضان فرصتی برای بازگشت آوارگان به زادگاهشان باشد

مظلوم عبدی ابراز امیدواری کرد که این ماه، زمینه را برای بازگشت آوارگان عفرین و سری‌کانی فراهم کند

2 ساعت پیش

فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در پیامی به مناسبت حلول ماه رمضان، ضمن تبریک به جهان اسلام، خواستار پایان دادن به گفتمان نفرت‌پراکنی شد و ابراز امیدواری کرد که این ماه، زمینه را برای بازگشت آوارگان عفرین و سری‌کانی فراهم کند.

مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هـ.س.د)، روز چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.

عبدی در این پیام، ضمن تبریک به تمام مسلمانان جهان و ملت‌های منطقه، آرزو کرد که این ماه سرشار از «رحمت، صلح و ثبات» برای منطقه باشد.

فرمانده هـ.س.د در این مناسبت، یاد و خاطره‌ی شهیدان و قربانیان را گرامی داشت و با خانواده‌های آنان ابراز همدردی کرد.

مظلوم عبدی در بخشی دیگر از پیام خود، خطاب به شهروندان سوریه خواستار تلاش همگانی برای «تحکیم مبانی هم‌زیستی و طرد گفتمان نفرت و کینه» میان تمامی مؤلفه‌های جامعه شد.

فرمانده هـ.س.د در خصوص مسئله‌ی آوارگان، ابراز امیدواری کرد که حلول ماه رمضان ایستگاهی برای پایان دادن به رنج‌ها باشد و تصریح کرد: «امیدواریم این ماه فرصتی برای بازگشت آوارگان سری‌کانی، عفرین و سایر مناطق دیگر به خانه و کاشانه‌ی خود باشد.»