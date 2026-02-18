وضعیت وخیم یک خانوادهی کورد ربودهشده در حمص
آدمربایان در سوریه برای آزادی آنان درخواست ۳۵ هزار دلار پول کردهاند
یک خانوادهی کورد اهل کوبانی متشکل از هفت نفر، در شهر حمص سوریه توسط یک گروه مسلح ربوده شده و در شرایطی فاجعهبار به سر میبرند؛ آدمربایان برای آزادی آنان درخواست ۳۵ هزار دلار پول کردهاند.
عبدالله حبش، سرپرست این خانواده، هنگام تلاش برای عبور به سمت کشور لبنان، به همراه همسر و فرزندانش در شهر حمص در کمین یک گروه مسلح گرفتار و به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند. انور حبش، برادر عبدالله، در گفتگو با «کوردستان۲۴» اظهار داشت: «آدمربایان ویدیوهایی از شکنجه و توهین به اعضای خانواده را ارسال کرده و تهدید کردهاند که در صورت عدم پرداخت مبلغ درخواستی، به مادر کودکان تجاوز خواهند کرد.»
وی افزود که این خانواده در یک زیرزمین مرطوب و سرد حبس شدهاند و به دلیل گرسنگی و محرومیت از امکانات اولیه، سلامت آنان در خطر جدی است. بهویژه عبدالله حبش که نیازمند داروهای اعصاب است و به دلیل نبود درمان، وضعیت روانی وی وخیم گزارش شده است. همچنین نوزاد هشتروزهی این خانواده به دلیل سرما و نبود شیر و غذا در آستانهی مرگ قرار دارد.
با وجود اینکه بستگان این خانواده شکایات رسمی خود را در نهادهای امنیتی شهرهای حمص و دمشق ثبت کردهاند، اما تاکنون مقامات دولت سوریه هیچ اقدام عملی برای نجات آنان انجام ندادهاند. این سکوت دستگاههای امنیتی بر نگرانیها افزوده است؛ از همین رو، بستگان این خانواده خواستار مداخلهی فوری سازمانهای بشردوستانه بینالمللی و طرفهای ذیربط هستند تا پیش از وقوع فاجعهای بزرگتر، این خانواده از چنگال گروه مسلح نجات یابند.