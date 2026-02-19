ممنوعیت تردد خودروهای شخصی با پلاک عراق به ایران از ابتدای ماه آینده
از ابتدای ماه میلادی آینده، دارندگان گذرنامهی عراقی نمیتوانند با خودروهای شخصی خود از طریق گذرگاه مرزی بینالمللی پرویزخان به ایران سفر کنند
بخش اطلاعرسانی و روابط عمومی گذرگاه بینالمللی پرویزخان، روز پنجشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۳۰ بهمن ۱۴۰۴) با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «به اطلاع کلیهی گردشگران و شهروندان اقلیم کوردستان و عراق میرسانیم که از تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) به بعد، هر شهروندی که دارای گذرنامهی عراقی باشد، نمیتواند با خودروی شخصی خود از طریق مرز پرویزخان به ایران سفر کند.»
در ادامهی این اطلاعیه آمده است که این محدودیت موقتی بوده و تا زمانی که دستورالعملها و مکانیسمهای جدید از سوی وزارتخانههای مربوطه صادر شود، ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد خودروهای شخصی به جمهوری اسلامی ایران بهصورت رسمی به روال عادی بازخواهد گشت.
اطلاعیهی گذرگاه بینالمللی پرویزخان در حالی منتشر میشود که روز گذشته، چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ بهمن ۱۴۰۴)، مدیریت گذرگاه بینالمللی حاجی عمران نیز دلایل توقف سفر دارندگان گذرنامهی عراقی با خودروی شخصی به ایران را تشریح کرد. بر اساس اعلام این مدیریت، تصمیم مذکور تنها شامل خودروهای شخصی میشود و هدف از آن، خدمترسانی بهتر و ساماندهی امور گردشگران است.
نکات کلیدی این تغییرات به شرح زیر است:
- بهمنظور بازنگری در راهکارها و تدوین مکانیسم مناسب جهت ساماندهی امور بر اساس دستورالعملهای وزارتخانههای ذیربط، تصمیم به توقف تردد خودروهای گردشگری گرفته شده است.
- این تصمیم از تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) اجرایی شده و سفر با خودروی شخصی متوقف میشود.
- در خصوص زمان ازسرگیری تردد خودروهای شخصی، مقامات گذرگاه اعلام کردهاند که پس از تکمیل اقدامات و ساماندهی مجدد، به گردشگران اطلاعرسانی خواهد شد.