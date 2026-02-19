وزارت دفاع ترکیه: روند ادغام «هـ.س.د» در ارتش سوریه باید تسریع شود

آکتورک: آنکارا تحولات سوریه را از نزدیک رصد می‌کند

4 ساعت پیش

وزارت دفاع ترکیه با تأکید بر اینکه هیچ گزینه‌ی دیگری پیش روی طرفین نیست، خواستار تسریع در روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (هـ.س.د) در ساختار ارتش این کشور و اجرای فوری توافق‌نامه شد.

زکی آکتورک، مسئول رسانه و روابط عمومی وزارت دفاع ترکیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی پیرامون تحولات داخلی سوریه اظهار داشت: «ما انتظار داریم فرایند ادغام شبه‌نظامیان هـ.س.د در ارتش سوریه و اجرای مفاد توافق‌نامه‌ی میان طرفین، با سرعت هرچه تمام‌تر عملیاتی شود.»

آکتورک افزود که آنکارا تحولات سوریه را از نزدیک رصد کرده و تمامی تدابیر و آمادگی‌های لازم را که در خدمت منافع ملی ترکیه باشد، اتخاذ نموده است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این موضوع تصریح کرد: «در مسیر اجرای توافق میان هـ.س.د و دمشق، هیچ گزینه‌ی دیگری پیش روی طرفین قرار ندارد؛ چراکه این توافق برای حفظ تمامیت ارضی سوریه حیاتی است و مبانی "یک ارتش و یک دولت واحد و قدرتمند" را تحکیم می‌کند.»

پیش‌تر در روز جمعه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هـ.س.د)، جزئیات توافق‌نامه‌ی منعقد شده با دولت دمشق را فاش کرد. وی هدف از امضای این توافق را «محافظت از مردم و جلوگیری از وقوع کشتار» عنوان کرده بود.

بر اساس اظهارات مظلوم عبدی، مهم‌ترین محورهای توافق میان هـ.س.د و دولت سوریه عبارت‌اند از:

- ساختار نظامی: نیروهای هـ.س.د به بخشی از وزارت دفاع سوریه تبدیل می‌شوند، اما در قالب تیپ‌ها و یگان‌های نظامی در مناطق خود باقی می‌مانند.

- پرونده‌ی امنیتی: نیروهای آسایش (امنیت داخلی) به زیرمجموعه‌ی وزارت کشور سوریه ملحق شده و وظیفه‌ی تأمین امنیت داخل شهرها را بر عهده می‌گیرند. ارتش سوریه وارد هیچ‌یک از شهرها و روستاهای کوردی نخواهد شد.

- اداری و فرهنگی: تدریس به زبان کوردی در مدارس و دانشگاه‌ها رسمیت می‌یابد. کارکنان «مدیریت خودگردان» به استخدام رسمی دولت درمی‌آیند و اداره‌ی مناطق همچنان توسط اهالی بومی انجام خواهد شد.

- وضعیت کوبانی: محاصره‌ی شهر کوبانی لغو شده و نیروهای نظامی از داخل شهر به حومه‌ی آن عقب‌نشینی می‌کنند.

- ضمانت بین‌المللی: کشورهای آمریکا و فرانسه در جریان جزئیات قرار دارند و به‌عنوان ضامن سیاسی توافق باقی می‌مانند.

مظلوم عبدی در پایان تأکید کرد که هرچند این توافق تمام خواسته‌های آنان را به‌صورت کامل برآورده نمی‌کند، اما در مقطع کنونی «بهترین و تنها گزینه‌ی موجود» برای حفظ دستاوردهای کسب‌شده محسوب می‌شود.