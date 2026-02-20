2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ترکیه و عربستان سعودی قرارداد بزرگی در زمینه انرژی خورشیدی امضا کردند.

بر مبنای این قرارداد، عربستان سعودی به ترکیه در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی که قادر به تأمین برق بیش از دو میلیون خانه هستند، کمک خواهد کرد. این قرارداد امروز جمعه ۲۰ فوریه امضا شد.

طبق این قرارداد، شرکت سعودی آکوا دو نیروگاه خورشیدی در استان‌های سیواس و کارامان در مرکز ترکیه، با ظرفیت ترکیبی ۲۰۰۰ مگاوات - که برق مورد نیاز ۲.۱ میلیون خانوار را تأمین می‌کند - خواهد ساخت.

آلپ ارسلان بیرقدار، وزیر انرژی ترکیه، این پروژه را به عنوان «یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی که تاکنون در بخش انرژی انجام شده است» ستود و گفت که ترکیه «همچنین برق را با کمترین قیمت ممکن در کشور تأمین خواهد کرد.»

عربستان سعودی و ترکیه در طیف وسیعی از مسائل دیپلماتیک، از جمله حمایت از غزه و حمایت از دولت جدید سوریه، همکاری می‌کنند.

ای‌اف‌پی/ب.ن